Barboza detalha posição do Botafogo em negociação com o Palmeiras: 'Queria vender' Defensor, que vestirá a camisa 2, está registrado no BID e à disposição de Abel para duelo com o Coritiba

Alexander Barboza foi apresentado na tarde desta quinta-feira (16) como novo reforço do Palmeiras. O defensor é a primeira contratação da diretoria para o segundo semestre, ao custo de aproximadamente R$ 20 milhões.

+ Palmeiras estuda nova proposta por Danilo após encaminhar duas saídas

O zagueiro foi sincero ao comentar as tratativas que culminaram em sua contratação pelo Palmeiras e afirmou que sua saída do Botafogo era uma necessidade, já que o clube precisava fazer caixa para honrar seus compromissos financeiros.

continua após a publicidade

- Foi uma negociação difícil. O Botafogo queria uma coisa, o Palmeiras teve que lutar pela contratação, e lutou. Eu sei que lutou. O Botafogo também queria me vender, e foi aí que destravou tudo. O Botafogo precisava do dinheiro para pagar o salário dos jogadores, e a única forma de fazer isso era com uma venda. O Botafogo tinha decidido que eu tinha que ir embora. O Botafogo tomou a decisão de me vender - afirmou o reforço.

- Eu sou um cara que gosta de me sentir valorizado. Por isso estou aqui. Por isso estou no Palmeiras. Eles lutaram por mim - completou.

Com a chegada de Barboza, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira passa a contar com seis opções para a zaga. Além do reforço, o setor é composto por Gustavo Gómez e Murilo, titulares, Bruno Fuchs, Benedetti e Koné, recém-promovido ao elenco profissional.

continua após a publicidade

Barboza vestirá a camisa 2 do Palmeiras. O defensor está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica à disposição de Abel Ferreira para a primeira partida da equipe após a pausa para a Copa do Mundo. No dia 22 de julho, o líder do Brasileirão enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela 19ª rodada da competição.

Zagueiro Barboza é apresentado pelo Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras no mercado

O Palmeiras mantém apenas um nome no radar nesta janela de transferências: Danilo. O clube apresentou uma primeira proposta pelo volante do Botafogo ainda antes do início da Copa do Mundo. Agora, após novas movimentações no mercado, prepara uma nova investida, com valores superiores aos da oferta inicial, na casa dos 20 milhões de euros, além da inclusão do zagueiro Naves.

continua após a publicidade

A janela de transferências será aberta em 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo, e permanecerá em vigor até 11 de setembro.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições