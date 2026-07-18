Palmeiras prioriza títulos ao lucro e mantém rota por desejo de Leila
Clube fechou os cinco primeiros meses da temporada com déficit de R$ 65,9 milhões; resultado não preocupa a direção
O Palmeiras registra déficit de R$ 65,9 milhões nos cinco primeiros meses da temporada. O resultado, porém, não altera o planejamento da diretoria, que mantém o desempenho esportivo como prioridade em relação ao resultado financeiro.
+ Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do Palmeiras
A estratégia é sustentada pelos superávits registrados nos últimos anos sob a gestão da presidente Leila Pereira, pela decisão de preservar as principais peças do elenco, posição reafirmada publicamente pela mandatária em diferentes ocasiões, e pela situação financeira considerada sólida do clube.
A principal meta de Leila Pereira à frente do Palmeiras segue sendo a conquista da Copa Libertadores. Embora Abel Ferreira tenha vencido a competição em duas oportunidades como treinador do clube, a presidente ainda busca o primeiro título continental em sua gestão. Na última temporada, o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na decisão, disputada em Lima, no Peru.
- Tenho que ter criatividade (risos). Todo ano, eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa, dou um jeito - explicou Leila Pereira.
Entre os movimentos que podem contribuir para o reequilíbrio das contas está a venda de jogadores formados nas categorias de base e já integrados ao elenco profissional. Nessa lista aparecem nomes como Eduardo Conceição, Benedetti, Allan, Riquelme e Heittor.
Outro plano da diretoria é adiar para dezembro, ao fim da temporada, eventuais negociações envolvendo jogadores valorizados no mercado, segundo apuração do Lance!. Nesse cenário, os principais candidatos são Flaco López, Mauricio e Giay. Dos três, apenas o lateral-direito não disputou a Copa do Mundo, embora tenha integrado os treinamentos da seleção argentina durante o período da competição, nos Estados Unidos.
Finanças do Palmeiras em 2026
O Palmeiras acumula déficit de R$ 65,9 milhões nos cinco primeiros meses de 2026. O único resultado positivo no período foi registrado em fevereiro, com superávit de R$ 20 milhões. Nos demais meses, o clube fechou as contas no vermelho, com destaque para o déficit de R$ 30 milhões em maio, o maior do ano até o momento.
|Mês
|Resultado
Janeiro
Déficit de R$ 7,8 milhões
Fevereiro
Superávit de R$ 20 milhões
Março
Déficit de R$ 26,8 milhões
Abril
Déficit de R$ 21,2 milhões
Maio
Déficit de R$ 30 milhões
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Santos
Neymar treina normalmente e deve reforçar Santos contra ChapecoenseHá 11 minutos
Futebol Internacional
Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia com goleada no comando do MonacoHá 12 minutos
Atlético Mineiro
Atlético receberá quantia milionária por transferência de Savinho no futebol europeuHá 18 minutos
Palmeiras
Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foiHá 35 minutos
Fórmula 1
Antonelli garante sexta pole na F1 2026 no GP da BélgicaHá 46 minutos
Vôlei
Lance bizarro marca derrota do Brasil para a Polônia na VNLHá 1 hora
Mais LANCE!