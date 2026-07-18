Palmeiras prioriza títulos ao lucro e mantém rota por desejo de Leila Clube fechou os cinco primeiros meses da temporada com déficit de R$ 65,9 milhões; resultado não preocupa a direção

O Palmeiras registra déficit de R$ 65,9 milhões nos cinco primeiros meses da temporada. O resultado, porém, não altera o planejamento da diretoria, que mantém o desempenho esportivo como prioridade em relação ao resultado financeiro.

+ Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do Palmeiras

A estratégia é sustentada pelos superávits registrados nos últimos anos sob a gestão da presidente Leila Pereira, pela decisão de preservar as principais peças do elenco, posição reafirmada publicamente pela mandatária em diferentes ocasiões, e pela situação financeira considerada sólida do clube.

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A principal meta de Leila Pereira à frente do Palmeiras segue sendo a conquista da Copa Libertadores. Embora Abel Ferreira tenha vencido a competição em duas oportunidades como treinador do clube, a presidente ainda busca o primeiro título continental em sua gestão. Na última temporada, o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na decisão, disputada em Lima, no Peru.

- Tenho que ter criatividade (risos). Todo ano, eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa, dou um jeito - explicou Leila Pereira.

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Entre os movimentos que podem contribuir para o reequilíbrio das contas está a venda de jogadores formados nas categorias de base e já integrados ao elenco profissional. Nessa lista aparecem nomes como Eduardo Conceição, Benedetti, Allan, Riquelme e Heittor.

Outro plano da diretoria é adiar para dezembro, ao fim da temporada, eventuais negociações envolvendo jogadores valorizados no mercado, segundo apuração do Lance!. Nesse cenário, os principais candidatos são Flaco López, Mauricio e Giay. Dos três, apenas o lateral-direito não disputou a Copa do Mundo, embora tenha integrado os treinamentos da seleção argentina durante o período da competição, nos Estados Unidos.

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Leila Pereira voltou a afirmar, durante evento em homenagem a Abel Ferreira, que não pretende negociar os principais jogadores do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Finanças do Palmeiras em 2026

O Palmeiras acumula déficit de R$ 65,9 milhões nos cinco primeiros meses de 2026. O único resultado positivo no período foi registrado em fevereiro, com superávit de R$ 20 milhões. Nos demais meses, o clube fechou as contas no vermelho, com destaque para o déficit de R$ 30 milhões em maio, o maior do ano até o momento.

Mês Resultado Janeiro Déficit de R$ 7,8 milhões Fevereiro Superávit de R$ 20 milhões Março Déficit de R$ 26,8 milhões Abril Déficit de R$ 21,2 milhões Maio Déficit de R$ 30 milhões

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