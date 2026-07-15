Palmeiras bate meio bilhão em receitas, mas segue abaixo da meta
Alviverde publicou demonstrativo referente ao mês de maio nas últimas horas
O Palmeiras divulgou nas últimas horas o balanço financeiro referente ao mês de maio. No acumulado do ano, após os cinco primeiros meses, o clube paulista alcançou R$ 503,4 milhões em receitas, o equivalente a cerca de 40% da meta total prevista para 2026, de R$ 1,2 bilhão.
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Apesar de já ter superado a marca de meio bilhão de reais em receitas, o Palmeiras acumula déficit de R$ 65,9 milhões no período. O resultado representa uma diferença de pouco menos de R$ 100 milhões em relação ao planejamento inicial, que previa um superávit de R$ 32,8 milhões.
Considerando apenas o mês de maio, o Palmeiras ficou próximo do resultado previsto. A projeção inicial apontava para um déficit de R$ 26,4 milhões, enquanto o resultado registrado foi de R$ 30 milhões, uma diferença de R$ 3,6 milhões.
Venda de atletas atrapalha orçamento do Palmeiras
A venda de atletas nos cinco primeiros meses da temporada explica o déficit do Palmeiras no ano. A previsão inicial era arrecadar R$ 235 milhões até maio, mas o clube registrou apenas R$ 78 milhões em caixa.
O cenário, no entanto, não preocupa a diretoria alviverde. O Palmeiras prioriza o desempenho esportivo e a conquista de títulos em detrimento do lucro. Por isso, não pretende negociar suas principais peças na atual janela de transferências.
Esse movimento, porém, não está descartado para a janela do fim do ano, quando o calendário nacional já tiver sido encerrado.
Principais fontes de receita do Palmeiras em 2026
- Receitas financeiras: R$ 108,2 milhões
- Transmissão: R$ 104,7 milhões
- Patrocínios e publicidade: R$ 97,3 milhões
- Renda diversa: R$ 78 milhões
- Sócio torcedor: 29,7 milhões
- Bilheteria: R$ 24,6 milhões
- Premiações: 16,2 milhões
*Valores correspondem aos cinco primeiros meses de 2026.
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