Palmeiras encara sequência de decisões com 'melhor elenco' da era Abel Alviverde retorna aos gramados e terá duas eliminatórias no mês de agosto

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O Palmeiras terá, no retorno aos jogos oficiais, uma sequência de dez compromissos por três competições distintas em um intervalo de 30 dias. Entre eles, estão os duelos das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, e da Copa do Brasil, diante do Fortaleza.

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A maratona ocorre justamente após a pausa para a Copa do Mundo, período em que a comissão técnica de Abel Ferreira conseguiu conceder pouco mais de três semanas de descanso ao elenco, além de realizar uma intertemporada na Academia de Futebol. A sequência de treinamentos auxilia o trabalho da comissão técnica, que, no início de janeiro, teve apenas uma semana para preparar o elenco antes da estreia no Paulistão

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Além disso, com a pausa, o Palmeiras teve tempo para integrar seu primeiro e único reforço até o momento nesta janela de transferências: Alexander Barboza. O defensor chegou do Botafogo por cerca de R$ 20 milhões, com a missão de ser uma alternativa à dupla titular formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo.

O atual grupo de jogadores do Palmeiras é considerado por Abel Ferreira o melhor desde sua chegada ao Brasil, no fim de 2020, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. Entre os principais fatores estão nomes escolhidos a dedo pelo treinador, como o atacante Vitor Roque e os meias Andreas Pereira e Marlon Freitas, além das diversas opções disponíveis para todos os setores do campo.

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Abel Ferreira comanda treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras decide duas eliminatórias como visitante

Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, o Palmeiras disputará a partida de volta das oitavas de final como visitante. Na competição nacional, o chaveamento e a ordem dos confrontos foram definidos por sorteio, enquanto no torneio sul-americano a colocação na fase de grupos determina quem decide a vaga como mandante.

Por ter terminado na segunda colocação de sua chave, justamente atrás do Cerro Porteño, adversário que não venceu na atual edição, o Palmeiras decidirá a classificação às quartas de final no Paraguai. Caso avance, a equipe liderada por Abel Ferreira enfrentará o vencedor do duelo entre Mirassol e LDU.

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Campeonato Brasileiro e vantagem sobre o Flamengo

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vive cenário "mais confortável" em relação às copas. Com 41 pontos em 18 rodadas, o Verdão ocupa atualmente a liderança da competição, sete à frente do FLamengo, segundo colocado.

No confronto entre os líderes no primeiro turno, vitória alviverde por 3 a 0 em pleno Maracanã, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho. Vale lembrar, no entanto, que os cariocas possuem uma partida a menos em relação ao Palmeiras.

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