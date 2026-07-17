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Abel exalta Leila, diz que Palmeiras tem 'lugar especial' em sua vida e mira a Libertadores

Treinador foi homenageado na sede social do clube nesta sexta-feira (17)

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/07/2026 17:17
Atualizado há 0 minutos
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, Abel Ferreira foi homenageado na tarde desta sexta-feira (17), na sala de troféus da sede social do clube. Desde que chegou ao Brasil, no fim de 2020, o português conquistou duas edições da Copa Libertadores e consolidou uma das trajetórias mais vitoriosas da história alviverde. O contrato do treinador, renovado na última temporada, é válido até o fim de 2027.

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    • Abel Ferreira se tornou o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras ao conquistar o Campeonato Paulista no início da temporada. Ao comentar a trajetória, o português destacou o apoio da presidente Leila Pereira ao longo de sua passagem pelo clube. Também agradeceu ao ex-presidente Maurício Galiotte, responsável por sua contratação no fim de 2020.

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    - Logicamente, o presidente deve fazer perguntas, e o treinador também, porque eu não consigo ser diferente do que eu sou. O que o clube estava procurando, como o clube pensava o presente e o futuro… Eu sou um cara de projetos. O Galiotte não me pediu títulos. Ele me pediu que eu seguisse a visão do clube, criasse uma equipe competitiva e apostasse na formação. O Palmeiras, como disse, sempre vai disputar títulos - afirmou.

    - Depois do Galiotte surgiu a presidente Leila (Pereira), com uma visão e uma ambição claras, competitivas, com processos próprios de continuidade. Nós fomos criando conexão, sintonia (...) É muito difícil encontrar um clube que tem um presidente que pensa como a nossa presidente. É muito raro - completou.

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    Abel Ferreira, comissão técnica e Leila Pereira, presidente do Palmeiras
    Abel Ferreira ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e sua comissão técnica (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
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    • Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

    • 2 Copas Libertadores (2020 e 2021);
    • 2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);
    • 1 Copa do Brasil (2020);
    • 1 Recopa Sul-Americana (2022);
    • 1 Supercopa do Brasil (2023);
    • 4 Campeonatos Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026).

    Próximos desafios de Abel no Palmeiras

    Ao comentar seu próximo desafio no Palmeiras, Abel Ferreira foi direto ao falar sobre a Libertadores e o sonho de conquistar o terceiro título da competição, após o vice-campeonato diante do Flamengo, em 2025. Antes disso, abordou sua relação com o Brasil e, embora tenha reafirmado os laços com Portugal, seu país de origem, destacou a importância que o país passou a ter em sua vida e carreira.

    - Vocês sabem que eu sou português, e com muito orgulho. Mas o Brasil, em especial o Palmeiras, fazem parte da minha vida, com muito orgulho e honra. (…) Ser palmeirense é um estilo de vida. Eu aprendi a amar o Palmeiras - finalizou.

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    - Eu tenho o sonho de voltar a ganhar a Libertadores. No ano passado, bateu na trave, e vocês sabem muito bem por que bateu na trave. Eu gosto de sentir esse prazer (ganhar títulos), esse sabor, que dura muito pouco, mas é algo muito prazeroso. É isso que nos move - ressaltou.

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