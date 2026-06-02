Leila se vê 'dona de clube' no futuro e afasta saída de pilares do Palmeiras na janela

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira deixou em aberto a possibilidade de, no futuro, adquirir o controle do futebol do clube. A mandatária encerrará sua trajetória à frente da equipe paulista no fim de 2027, quando termina seu segundo mandato.

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No momento, Leila não se vê atuando em outro clube, seja no futebol brasileiro ou no exterior. No entanto, deixou em aberto a possibilidade de explorar novos caminhos no futuro, após o término de sua passagem pelo Palmeiras.

— Não iria para outro clube, por enquanto não. Mas vou te falar uma coisa: eu acredito em clubes e empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube — afirmou Leila, presidente do Palmeiras.

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Assim como em outras oportunidades, Leila Pereira voltou a defender o modelo SAF no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, supultou as possibilidades de tentar um terceiro mandato no Palmeiras, algo que ela afirma não ter mais "paciência".

— Você não precisar pedir voto. Eu (Leila Pereira) não tenho mais essa paciência — completou a mandatária, de forma direta.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras não planeja perder titulares na janela de transferências

Assim como adiantado pela reportagem do Lance!, o Palmeiras não vê necessidade de negociar seus principais ativos nesta janela de transferências, apesar da previsão de arrecadar cerca de R$ 400 milhões com vendas, conforme planejamento aprovado pelo COF no fim do ano passado.

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Entre os principais alvos do mercado aparecem os atacantes Allan, formado nas categorias de base do clube, e Flaco López, artilheiro da equipe em 2026 e convocado para disputar a Copa do Mundo pela Argentina.

O Palmeiras se apoia na atual saúde financeira do clube, além dos superávits registrados nos últimos anos, para não precisar se desfazer de seus principais ativos. Uma proposta considerada "fora da curva", por sua vez, pode fazer a diretoria mudar de ideia e negociar alguma peça do elenco.

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