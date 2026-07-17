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Contratação abre espaço para 'sonho' de Abel no Palmeiras

Barboza foi anunciado oficialmente como novo defensor alviverde na tarde da última quinta-feira (16)

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/07/2026 09:41
Atualizado há 25 minutos
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Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras
Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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A chegada de Barboza amplia as opções do Palmeiras para a zaga. Com o reforço, o técnico passa a contar com seis jogadores para o setor no segundo semestre, período em que serão disputadas as fases decisivas da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, competições nas quais a equipe segue viva.

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    Apesar de utilizar majoritariamente uma dupla de zagueiros desde que chegou ao Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira já afirmou publicamente que aprecia atuar com três defensores, sistema adotado em alguns jogos da última edição da Libertadores.

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    Conforme apurou o Lance!, o treinador avalia utilizar essa formação em determinadas situações, sobretudo após o aumento das opções para o setor. Capitão da equipe, Gustavo Gómez segue como titular absoluto, enquanto Murilo se firmou ao seu lado depois de uma temporada passada marcada por oscilações.

    - A realidade é que a dupla titular é Gómez e Murilo, e tenho que fazer o meu trabalho. Gosto muito de jogar com três zagueiros, me sinto muito seguro também. Temos um elenco para brigar por tudo - afirmou o zagueiro em coletiva de apresentação na última quinta-feira (16).

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    • Caso opte por uma linha com três zagueiros, Abel Ferreira tem em Barboza o principal candidato para completar o setor, mesmo com pouco tempo de trabalho no clube. Se mantiver o sistema atual, com dois zagueiros e dois laterais, o novo reforço deverá disputar posição com Murilo por uma vaga entre os titulares.

    Zagueiros do Palmeiras para o segundo semestre

    • Gustavo Gómez
    • Murilo
    • Bruno Fuchs
    • Barboza
    • Benedetti
    • Koné
    Zagueiro Barboza é apresentado pelo Palmeiras
    Alexander Barboza foi apresentado como novo reforço do Palmeiras na tarde da última quinta-feira (16) (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

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    Barboza supre carência do elenco do Palmeiras

    A chegada de Alexander Barboza ao Palmeiras supre uma carência no sistema defensivo: a presença de um zagueiro canhoto. O reforço também abre caminho para uma eventual mudança de esquema, com a adoção de uma linha de três defensores. Nesse cenário, Barboza atuaria pelo lado esquerdo da defesa, Gustavo Gómez seria deslocado para a sobra, função que desempenhou diversas vezes pela seleção paraguaia, enquanto Murilo ocuparia o lado direito.

    A contratação de um zagueiro canhoto era um pedido de Abel Ferreira. Na última temporada, o Palmeiras trouxe Micael para atender à solicitação do treinador. O defensor, porém, não conseguiu se firmar, perdeu espaço ao longo da temporada e acabou emprestado ao Inter Miami, da MLS.

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    Após a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras volta a campo em 22 de julho, quando enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira lidera a competição, com 41 pontos, sete a mais que o Flamengo, segundo colocado.

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