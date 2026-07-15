Palmeiras estuda nova proposta por Danilo após encaminhar duas saídas
Volante do Botafogo segue como único alvo alviverde na janela de transferências
O Palmeiras mantém Danilo como único alvo no mercado de transferências e enviará uma nova proposta ao Botafogo pelo volante. A primeira, apresentada antes da disputa da Copa do Mundo, previa o pagamento de 20 milhões de euros, além da possibilidade de envolver um dos jogadores menos utilizados do elenco, entre eles Naves.
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O zagueiro, no entanto, tem como prioridade uma transferência em definitivo para o exterior após o período de empréstimo e mantém conversas avançadas com o Necaxa, do México. A negociação gira em torno de US$ 3 milhões fixos, além de valores variáveis por desempenho esportivo, mas ainda não foi concluída, segundo apuração do Lance!.
Agora, o Palmeiras avalia aumentar a proposta por Danilo, mas não pretende fazer "loucuras" nesta janela de transferências. Com isso, dificilmente a oferta chegará a 30 milhões de euros. A tendência é que fique em torno de 25 milhões de euros, valor próximo ao investido na contratação de Vitor Roque, a mais cara da história do clube.
A avaliação interna é de que o volante é a peça que falta para completar o atual elenco de Abel Ferreira. O jogador é um pedido do treinador e sonho antigo da direção. Danilo, inclusive, recebeu contatos da presidente Leila Pereira, que apresentou o projeto alviverde.
Palmeiras caminha para emprestar Luighi
O Palmeiras mantém conversas avançadas para emprestar Luighi ao New York City, da MLS. O acordo prevê uma opção de compra fixada em US$ 7 milhões, enquanto as partes ainda discutem alguns detalhes nos bastidores.
O desejo do Palmeiras é firmar um empréstimo válido por seis meses, até o fim da atual temporada. O clube norte-americano, por sua vez, pretende contar com Luighi por 12 meses, período correspondente ao calendário local.
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