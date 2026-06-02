Palmeiras fecha primeiro turno histórico no Brasileirão com vitórias sobre todo o G4

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O Palmeiras chega à pausa para a Copa do Mundo na liderança do Campeonato Brasileiro e com a melhor campanha de sua história no primeiro turno. A vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último fim de semana, levou a equipe aos 41 pontos e manteve a vantagem na ponta da tabela.

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O desempenho supera as campanhas de 2022 e 2025, ambas sob o comando de Abel Ferreira, quando o clube somou 39 pontos. Com um jogo a menos, o Palmeiras ainda tem a chance de ampliar a marca quando enfrentar o Coritiba, em partida válida ainda pela 19ª rodada.

O compromisso será disputado no dia 22 de julho, fora de casa, e marcará o retorno da equipe após a paralisação para o Mundial. No caminho para alcançar a marca, o Palmeiras venceu os outros três clubes que atualmente compõem o G4 do Campeonato Brasileiro: Flamengo, Fluminense e Athletico-PR.

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Duas dessas partidas foram disputadas com o Palmeiras como mandante. A primeira terminou com vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na Arena Barueri. Posteriormente, a equipe superou o Athletico-PR por 1 a 0, já no Allianz Parque, em confronto marcado pela expulsão do zagueiro Murilo.

Por fim, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, no reencontro entre as equipes após a final da Libertadores de 2025. O resultado ampliou a vantagem alviverde na liderança, hoje mantida em sete pontos sobre o rival.

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Paulinho marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras contra o G4 do Brasileirão

25/02 - Palmeiras 2 x 1 Fluminense - Arena Barueri

19/04 - Palmeiras 1 x 0 Athletico - Allianz Parque

23/05 - Flamengo 0 x 3 Palmeiras - Maracanã

Elenco de férias

Com a pausa para a Copa do Mundo, o elenco do Palmeiras terá três semanas de férias até o retorno às atividades, na noite do dia 21 de junho, na Academia de Futebol. No período, os atletas que não estarão no Mundial seguirão uma programação física à distância elaborada pelo departamento médico.

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