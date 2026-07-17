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Do Flamengo ao Palmeiras: joia dispensada por indisciplina brilha contra o Corinthians

Atacante foi o principal destaque da classificação alviverde à semifinal do Brasileirão sub-20

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/07/2026 10:16
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Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras
Felipe Teresa marcou os dos gols do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Felipe Teresa foi o principal destaque da classificação do Palmeiras sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro Sub-20, na última quinta-feira (16). Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o time alviverde voltou a superar o rival, desta vez por 3 a 1, com um dos gols marcado pelo atacante em chute do meio de campo.

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    Antes de chegar ao Palmeiras, no entanto, Felipe Teresa foi dispensado pelo Flamengo em razão de atos de indisciplina cometidos pelo atleta em jogos e treinamentos. Vale lembrar que o atacante marcou o gol que garantiu ao Rubro-Negro o título do Mundial Sub-20, pela equipe comandada por Filipe Luís à época.

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    Ainda em 2025, Felipe Teresa recebeu sua primeira oportunidade como profissional. Diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, entrou nos minutos finais e balançou as redes. Após a atuação, ganhou outras oportunidades durante o Campeonato Carioca, quando o Flamengo atuou com uma equipe alternativa. Posteriormente, deixou de ser utilizado.

    O jovem chegou ao Palmeiras em outubro de 2025, e o clube acreditou que poderia auxiliar no processo de transição do atleta para o futebol profissional. Felipe Teresa, inclusive, já participa de treinamentos com o elenco comandado por Abel Ferreira, embora ainda não tenha disputado partidas oficiais.

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    Felipe Teresa, jogador do Palmeiras, deixou o Flamengo em setembro de 2025 (Foto: Reprodução redes sociais)

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    O Palmeiras eliminou o rival Corinthians e agora encara o Red Bull Bragantino na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Do outro lado da chave, Vasco e Santos se enfrentam. A CBF ainda não divulgou as datas e os horários dos confrontos.

    Vale lembrar que o Palmeiras terminou a primeira fase com a melhor campanha geral e, com isso, garantiu o direito de decidir os confrontos eliminatórios como mandante.

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