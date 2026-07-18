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Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do Palmeiras

Treinador é bicampeão da competição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
18/07/2026 06:45
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Abel Ferreira mantém a conquista da Copa Libertadores como principal objetivo, mesmo após levantar o troféu em duas oportunidades recentes à frente do Palmeiras. Com contrato válido até o fim de 2027, o treinador terá, ao menos, mais duas oportunidades para voltar a conquistar o título da competição.

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    Homenageado após assumir a liderança histórica em títulos pelo Palmeiras, Abel Ferreira voltou a comentar a campanha da última temporada, encerrada com derrota para o Flamengo na decisão. Entre os fatores apontados, esteve novamente a ideia de que não promete conquistas, mas sim um projeto de longo prazo. Ao mesmo tempo, voltou a mencionar, ainda que de forma indireta, supostas vantagens do rival na partida disputada em Lima.

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    — Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos o porquê. Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer, esse sabor. Isso é o que nos move — explicou Abel Ferreira.

    Abel Ferreira foi campeão logo em sua primeira participação na Libertadores ao derrotar o Santos na decisão, no Maracanã, por 1 a 0. Na temporada seguinte, o Palmeiras voltou a vencer uma equipe brasileira na final, desta vez o Flamengo. Em Montevidéu, no Uruguai, a vitória por 2 a 1 veio na prorrogação, com gol de Deyverson.

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    • Nas quatro edições seguintes, o Palmeiras foi eliminado por equipes brasileiras em três oportunidades, duas delas por times que conquistaram o título da competição: Botafogo e Flamengo. Em 2024, a eliminação veio diante do Boca Juniors.

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
    Abel Ferreira durante homenagem realizada pelo Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Palmeiras na Libertadores 2026

    Na atual temporada, o Palmeiras enfrentará o Cerro Porteño, mesmo adversário da fase de grupos, nas oitavas de final da Libertadores. Por ter terminado a primeira fase na segunda colocação, decidirá a vaga como visitante.

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    O confronto de ida acontece no dia 12 de agosto, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. A partida que definirá a vaga, por sua vez, será disputada sete dias depois, no Paraguai, no mesmo horário.

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