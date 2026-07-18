Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do Palmeiras Treinador é bicampeão da competição

Carregando conteúdo exclusivo...

Abel Ferreira mantém a conquista da Copa Libertadores como principal objetivo, mesmo após levantar o troféu em duas oportunidades recentes à frente do Palmeiras. Com contrato válido até o fim de 2027, o treinador terá, ao menos, mais duas oportunidades para voltar a conquistar o título da competição.

+ Abel exalta Leila, diz que Palmeiras tem 'lugar especial' em sua vida e mira a Libertadores

Homenageado após assumir a liderança histórica em títulos pelo Palmeiras, Abel Ferreira voltou a comentar a campanha da última temporada, encerrada com derrota para o Flamengo na decisão. Entre os fatores apontados, esteve novamente a ideia de que não promete conquistas, mas sim um projeto de longo prazo. Ao mesmo tempo, voltou a mencionar, ainda que de forma indireta, supostas vantagens do rival na partida disputada em Lima.

continua após a publicidade

— Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos o porquê. Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer, esse sabor. Isso é o que nos move — explicou Abel Ferreira.

Abel Ferreira foi campeão logo em sua primeira participação na Libertadores ao derrotar o Santos na decisão, no Maracanã, por 1 a 0. Na temporada seguinte, o Palmeiras voltou a vencer uma equipe brasileira na final, desta vez o Flamengo. Em Montevidéu, no Uruguai, a vitória por 2 a 1 veio na prorrogação, com gol de Deyverson.

continua após a publicidade

Nas quatro edições seguintes, o Palmeiras foi eliminado por equipes brasileiras em três oportunidades, duas delas por times que conquistaram o título da competição: Botafogo e Flamengo. Em 2024, a eliminação veio diante do Boca Juniors.

Abel Ferreira durante homenagem realizada pelo Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras na Libertadores 2026

Na atual temporada, o Palmeiras enfrentará o Cerro Porteño, mesmo adversário da fase de grupos, nas oitavas de final da Libertadores. Por ter terminado a primeira fase na segunda colocação, decidirá a vaga como visitante.

continua após a publicidade

O confronto de ida acontece no dia 12 de agosto, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. A partida que definirá a vaga, por sua vez, será disputada sete dias depois, no Paraguai, no mesmo horário.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições