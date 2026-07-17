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Gi Campiolo valoriza pausa e projeta sequência decisiva do Palmeiras na temporada

Zagueira do Palmeiras destaca a pausa no calendário antes da retomada das competições

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 13:38
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras
Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras (Foto: Fabio Menotti)

Após quase 40 dias sem compromissos oficiais, o Palmeiras Feminino volta a campo neste sábado (18), às 10h30, para enfrentar o São Paulo, pelo Paulistão Feminino. Antes da retomada da temporada, a zagueira Gi Campiolo destacou a importância do período de preparação, celebrou a conquista da Brasil Ladies Cup e projetou a sequência decisiva que a equipe terá até o fim do ano.

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    Durante a pausa no calendário, as Palestrinas conquistaram o bicampeonato da Brasil Ladies Cup. A equipe venceu a seleção do Paraguai na semifinal e derrotou o Flamengo na decisão, mantendo o ritmo competitivo antes da volta às competições oficiais. Presente nas duas partidas, Gi Campiolo ressaltou a relevância do torneio para a preparação do elenco.

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    — Conquistar títulos é sempre muito bom e foi importante para nos manter competindo durante este período sem jogos. Nosso objetivo era fazer uma boa preparação para os momentos decisivos que temos pela frente — afirmou a defensora.

    Além do título, Gi Campiolo destacou que o intervalo também foi importante para recuperar as energias antes da maratona de partidas prevista para o segundo semestre.

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    • — A pausa foi importante para conseguirmos ter um descanso maior, físico e principalmente mental, antes da retomada da sequência de jogos até o final da temporada. E também de poder estar mais próximas da família, o que ajuda muito — comentou.

    Reta final e boa sequência de Gi Campiolo

    O Palmeiras chega à reta decisiva brigando pelas principais competições da temporada. A equipe ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Feminino e aparece na terceira colocação do Paulistão Feminino. Em outubro, o clube também disputará a Copa Libertadores Feminina em busca do bicampeonato continental.

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    Vivendo boa sequência individual, Gi Campiolo soma 31 partidas pelo Palmeiras e já conquistou quatro títulos com a camisa alviverde. A zagueira também destacou a forte concorrência dentro do elenco comandado por Rosana e afirmou que isso contribui para elevar o nível da equipe.

    — O elenco do Palmeiras é muito qualificado em todas as posições, e isso aumenta a competitividade, o nível dos treinamentos, e faz todas estarem sempre buscando a sua melhor versão. Estou feliz pelas oportunidades e procurando aproveitá-las da melhor maneira, nos treinamentos e nas partidas — completou Gi Campiolo.

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    O clássico diante do São Paulo marca o início de uma sequência importante para o Palmeiras, que seguirá dividido entre a disputa do Paulistão Feminino, do Campeonato Brasileiro Feminino e, posteriormente, da Copa Libertadores Feminina.

    Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras
    Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras (Foto: Fabio Menotti)

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