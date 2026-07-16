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Leila desconversa sobre Danilo, e Palmeiras prepara próximos passos no mercado

Volante é o único alvo da diretoria alviverde para a sequência de temporada

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
16/07/2026 15:36
Atualizado há 49 minutos
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A presidenta Leila Pereira, durante partida entre Palmeiras e Fluminense,
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a comentar, na tarde desta quinta-feira (16), sobre a possibilidade de contratar Danilo, do Botafogo, nesta janela de transferências. A mandatária esteve presente na apresentação do zagueiro Barboza, anunciado oficialmente como o primeiro reforço do Palmeiras para o segundo semestre.

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    Leila afirmou que o momento era de tratar exclusivamente da chegada de Barboza ao clube, sem comentar possíveis movimentações na janela de transferências. Ao mesmo tempo, demonstrou satisfação com a contratação do defensor, que amplia as opções da comissão técnica comandada por Abel Ferreira para o setor defensivo.

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    "Estou aqui para apresentar Alexander Barboza, tá bom? E estou muito feliz - afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em apresentação do novo reforço na Academia de Futebol.

    De acordo com apuração do Lance!, as movimentações por Danilo seguem sem novidades desde a última proposta enviada. O Palmeiras sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros pelo volante, além da possibilidade de incluir Naves, que está de saída para o Necaxa, do México.

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    • O volante segue como única prioridade do clube no mercado e é um pedido do técnico Abel Ferreira, que avalia que, com a chegada do reforço, o Palmeiras teria um elenco completo para o restante da temporada. Vale ressaltar que, mesmo sem a contratação de Danilo, o treinador já considera o atual grupo como o melhor que comandou desde sua chegada ao Brasil, no fim de 2020, segundo fontes próximas ao profissional.

    Barboza é apresentado pelo Palmeiras
    Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou sobre a busca por Danilo durante apresentação de Barboza (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Agora, o Palmeiras estuda uma nova proposta, que será enviada ao Botafogo. A expectativa, no entanto, é de que ela não supere o valor da contratação de Vitor Roque, por 25,5 milhões de euros, a maior da história do clube.

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    A janela de transferências do futebol brasileiro será aberta no próximo dia 20 e permanecerá em vigor até 11 de setembro. Até o momento, o Palmeiras realizou três movimentações na temporada: as contratações de Barboza, Marlon Freitas e Jhon Arias.

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