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Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

Cruz-Maltino é quem mais finaliza nesta edição do campeonato nacional

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 08:00
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Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão
Spinelli, atacante do Vasco, se lamenta durante jogo contra o RB Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Peter Ilicciev / Agencia Enquadrar / Folhapress)

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O Brasileirão retornará após a pausa para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (16), e o Lance! aproveitou para recuperar números da competição até aqui. No quesito ataque, o Flamengo é destaque em números absolutos, mas o líder Palmeiras é o mais eficiente. Em contraste, Vasco e Internacional chamam atenção pela falta de precisão na conversão de chances.

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    Palmeiras faz mais gols do que o esperado

    O Flamengo lidera o Brasileirão em gols por jogo (1,82), enquanto o Palmeiras é o terceiro no quesito (1,67). No entanto, a eficiência do Verdão é assustadora: a equipe de Abel Ferreira balança mais as redes do que cria chances claras de gol, segundo o SofaScore. Além disso, o Alviverde tem 0,66 gol a mais por confronto do que era esperado pelo volume de jogo apresentado nas partidas.

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    Menos finalizações para marcar no Brasileirão:

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    1. Botafogo: 6,81 finalizações para fazer um gol
    2. Coritiba: 7,67 finalizações para fazer um gol
    3. Palmeiras: 7,84 finalizações para fazer um gol
    4. Flamengo: 8,13 finalizações para fazer um gol
    5. Santos: 8,19 finalizações para fazer um gol

    Menos grandes chances criadas para marcar no Brasileirão:

    1. Palmeiras: 0,9 chances claras para fazer um gol
    2. Botafogo: 1,15 chances claras para fazer um gol
    3. Corinthians: 1,2 chances claras para fazer um gol
    4. Santos: 1,32 chances claras para fazer um gol
    5. Coritiba: 1,35 chances claras para fazer um gol

    Melhor eficiência (gols a mais do que o esperado):

    1. Palmeiras: 0,66 gol por jogo a mais do que o esperado
    2. Botafogo: 0,57 gol por jogo a mais do que o esperado
    3. Coritiba: 0,27 gol por jogo a mais do que o esperado
    4. Flamengo: 0,23 gol por jogo a mais do que o esperado
    5. Santos: 0,22 gol por jogo a mais do que o esperado
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    Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora; argentino tem seis gols no Brasileirão 2026 (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF / Folhapress)

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    Vasco e Internacional pecam nas conclusões

    O Vasco, que ocupa a zona de rebaixamento no momento, e o Internacional, 14º colocado, voltam da pausa para a Copa com uma clara missão: melhorar a precisão nas finalizações. O Cruz-Maltino é o time que mais finaliza no Brasileirão, mas não consegue converter o volume em gols. Já o Colorado é o clube com maior diferença negativa entre os gols esperados e efetivamente marcados.

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    Mais finalizações para marcar no Brasileirão:

    1. Vasco: 14,59 finalizações para fazer um gol
    2. Mirassol: 13,21 finalizações para fazer um gol
    3. Internacional: 12,99 finalizações para fazer um gol
    4. Chapecoense: 12,80 finalizações para fazer um gol
    5. Corinthians: 11,80 finalizações para fazer um gol

    Mais grandes chances criadas para marcar no Brasileirão:

    1. Internacional: 2,05 chances claras para fazer um gol
    2. Atlético-MG: 1,97 chances claras para fazer um gol
    3. Vasco: 1,89 chances claras para fazer um gol
    4. Athletico-PR: 1,88 chances claras para fazer um gol
    5. RB Bragantino: 1,87 chances claras para fazer um gol

    Pior eficiência (gols a menos do que o esperado):

    1. Internacional: 0,50 gol por jogo a menos do que o esperado
    2. Vasco: 0,35 gol por jogo a menos do que o esperado
    3. RB Bragantino: 0,20 gol por jogo a menos do que o esperado
    4. Mirassol: 0,14 gol por jogo a menos do que o esperado
    5. Chapecoense: 0,13 gol por jogo a menos do que o esperado
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    Rafael Borré, então atacante do Internacional, chuta para defesa de Weverton, goleiro do Grêmio, em jogo do Brasileirão (Foto: Jorge Lansarin / Agencia Enquadrar / Folhapress)

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    Brasileirão 2026: de olho nos ataques

    TimeGols por jogoChutes por jogoGrandes chances criadas por jogoGols esperados por jogo

    Palmeiras

    1,67

    13,1

    1,5

    1,01

    Flamengo

    1,82

    14,8

    2,5

    1,59

    Fluminense

    1,56

    14,7

    2,6

    1,46

    Athletico-PR

    1,33

    12,3

    2,5

    1,30

    RB Bragantino

    1,39

    16,4

    2,6

    1,59

    Bahia

    1,47

    13,9

    2,0

    1,45

    Coritiba

    1,33

    10,2

    1,8

    1,06

    São Paulo

    1,28

    11,8

    2,2

    1,34

    Atlético-MG

    1,22

    13,5

    2,4

    1,26

    Corinthians

    1,00

    11,8

    1,2

    0,88

    Cruzeiro

    1,33

    14,2

    1,9

    1,35

    Botafogo

    1,82

    12,4

    2,1

    1,25

    Vitória

    1,24

    11,0

    1,7

    1,04

    Internacional

    1,17

    15,2

    2,4

    1,67

    Santos

    1,44

    11,8

    1,9

    1,22

    Grêmio

    1,11

    11,3

    1,8

    1,03

    Vasco

    1,22

    17,8

    2,3

    1,57

    Remo

    1,17

    12,2

    1,9

    1,11

    Mirassol

    1,06

    14,0

    1,9

    1,20

    Chapecoense

    1,00

    12,8

    1,5

    1,13

    ➡️ Simule as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026!

    Retorno do Brasileirão

    Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro pós-Copa acontecem já nesta quinta-feira (16). A disputa da 19ª rodada será intercalada com partidas atrasadas. Confira o calendário:

    Quinta-feira (16/07)

    • 19h30: Vitória x Vasco (19ª rodada)
    • 19h30: Botafogo x Santos (19ª rodada)

    Sexta-feira (17/07)

    1. 19h30: Bahia x Chapecoense (4ª rodada)
    2. 20h: Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada)
    3. 20h: Mirassol x Grêmio (19ª rodada)

    Terça-feira (21/07)

    • 19h30: Atlético-MG x Bahia (19ª rodada)

    Quarta-feira (22/07)

    • 19h30: Coritiba x Palmeiras (19ª rodada)
    • 21h30: São Paulo x Athletico-PR (19ª rodada)
    • 21h30: Internacional x Cruzeiro (19ª rodada)
    • 21h30: Chapecoense x Flamengo (19ª rodada)

    Quinta-feira (23/07)

    • 19h30: Botafogo x Vitória (4ª rodada)
    • 19h30: Corinthians x Remo (19ª rodada)
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