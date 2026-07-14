Palmeiras encaminha saída de Naves ao Necaxa e avança por meta de vendas Zagueiro estava fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira

O Palmeiras encaminhou nesta terça-feira (14) a venda do zagueiro Naves ao Necaxa, do México. Fora dos planos da comissão técnica para a temporada, o defensor busca novos ares, com preferência por uma transferência para o exterior.

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Ao todo, o Palmeiras receberá US$ 3 milhões, cerca de R$ 15 milhões, pelo negócio. O montante aproxima ainda mais o clube paulista da meta prevista para vendas em 2026, de R$ 400 milhões, aprovada pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF).

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Atualmente, Abel Ferreira possui as seguintes opções para a zaga alviverde: Gustavo Gómez e Murilo, titulares, Bruno Fuchs, Benedetti e Koné, recém-promovido ao elenco profissional. Barboza, por sua vez, foi contratado nesta janela de transferências e fecha a lista.

Procurado, o Palmeiras informou que não irá comentar publicamente sobre o tema antes do desfecho das tratativas. A informação da saída de Naves foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Naves chegou a ser incluído na proposta do Palmeiras pela contratação do volante Danilo, do Botafogo. O clube paulista sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros, além da possibilidade de envolver um dos jogadores menos utilizados do elenco, como o zagueiro.

Na última temporada, ele atuou emprestado pelo Alverca, de Portugal. Ao todo, disputou 34 partidas, todas como titular, e contribuiu com três gols.

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Naves durante partida entre Palmeiras e Água Santa, pelo Campeonato Paulista (Foto: Mateus Bonomi / AGIF)

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