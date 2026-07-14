Palmeiras encaminha saída de Naves ao Necaxa e avança por meta de vendas
Zagueiro estava fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira
O Palmeiras encaminhou nesta terça-feira (14) a venda do zagueiro Naves ao Necaxa, do México. Fora dos planos da comissão técnica para a temporada, o defensor busca novos ares, com preferência por uma transferência para o exterior.
+ Palmeiras recupera Vitor Roque e esvazia DM antes de retorno ao Brasileirão
Ao todo, o Palmeiras receberá US$ 3 milhões, cerca de R$ 15 milhões, pelo negócio. O montante aproxima ainda mais o clube paulista da meta prevista para vendas em 2026, de R$ 400 milhões, aprovada pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF).
Atualmente, Abel Ferreira possui as seguintes opções para a zaga alviverde: Gustavo Gómez e Murilo, titulares, Bruno Fuchs, Benedetti e Koné, recém-promovido ao elenco profissional. Barboza, por sua vez, foi contratado nesta janela de transferências e fecha a lista.
Procurado, o Palmeiras informou que não irá comentar publicamente sobre o tema antes do desfecho das tratativas. A informação da saída de Naves foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!.
De Paul revela expectativa para Inglaterra x Argentina: 'Ingrediente especial'
Kane nega crise e garante Inglaterra unida antes da Argentina: 'Exagerados'
Sem Globo, CazéTV bate recorde histórico com França x Espanha
Naves chegou a ser incluído na proposta do Palmeiras pela contratação do volante Danilo, do Botafogo. O clube paulista sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros, além da possibilidade de envolver um dos jogadores menos utilizados do elenco, como o zagueiro.
Na última temporada, ele atuou emprestado pelo Alverca, de Portugal. Ao todo, disputou 34 partidas, todas como titular, e contribuiu com três gols.
+ Palmeiras é derrotado pelo Flamengo na estreia do Nubank Parque pelo Brasileirão Sub-17
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Palmeiras
Palmeiras recupera Vitor Roque e esvazia DM antes de retorno ao BrasileirãoHá 24 minutos
Futebol Nacional
Palmeiras é derrotado pelo Flamengo na estreia do Nubank Parque pelo Brasileirão Sub-17Há 4 horas
Palmeiras
Palmeiras pode avançar em meta de vendas com valorização de zagueiroHá 9 horas
Palmeiras
Palmeiras mira recuperar investimento após Micael se destacar em empréstimoHá 1 dia
Futebol Feminino
Palmeiras vence Flamengo e conquista a Ladies Cup 2026Há 1 dia
Palmeiras
Palmeiras reforça elenco em intertemporada com retorno de trio paraguaioHá 1 dia
Mais LANCE!