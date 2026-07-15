Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números
Vasco e Botafogo se destacam negativamente por descuidos
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O Brasileirão retornará após a pausa para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (16), e o Lance! aproveitou para recuperar números da competição até aqui. No quesito defesa, o destaque absoluto é o líder Palmeiras, equipe que menos erra no campeonato.
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Palmeiras impenetrável
O Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro: sofre apenas 0,72 gol por jogo. E o bom desempenho passa longe de ser sorte. O Verdão não cometeu nenhum erro individual que levou diretamente a gol na competição, segundo o SofaScore. Além disso, é o time que mais precisa sofrer finalizações até ser vazado, já que pouco permite que o adversário crie chances claras.
Mais finalizações até sofrer um gol no Brasileirão:
- Palmeiras: 18,8 finalizações para sofrer um gol
- Flamengo: 13,8 finalizações para sofrer um gol
- Coritiba: 12,7 finalizações para sofrer um gol
- Corinthians: 11,3 finalizações para sofrer um gol
- Atlético-MG e São Paulo: 11,1 finalizações para sofrer um gol
Menos erros que levaram a gol no Brasileirão:*
- Palmeiras e Vitória: nenhum erro levou a gol (0% dos gols sofridos)
- Bahia: um erro levou a gol (4,3% dos gols sofridos)
- São Paulo: um erro levou a gol (5,0% dos gols sofridos)
- Coritiba: dois erros levaram a gol (8,3% dos gols sofridos)
- Atlético-MG: dois erros levaram a gol (8,7% dos gols sofridos)
*São falhas técnicas específicas que dão a posse da bola ao adversário, como um passe interceptado na zona de perigo, um domínio de bola errado sob pressão ou uma falha de domínio do goleiro, que resultem diretamente em gol.
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Vasco e Botafogo sofrem com erros individuais
A lanterna Chapecoense tem a defesa mais facilmente vazada do Brasileirão, mas os rivais cariocas Vasco e Botafogo chamam atenção pela quantidade de erros individuais que resultaram em gol do adversário: sete. O vice-líder Flamengo cometeu três falhas determinantes, número que ajuda a explicar por que tem defesa pior que a do Palmeiras, apesar de permitir menos finalizações.
O Cruzeiro também carrega marca negativa: toma um gol a cada seis chutes. Por isso, apesar de ser quem menos permite finalizações (10,8 por jogo), está entre as piores defesas do Brasileiro.
Menos finalizações até sofrer um gol no Brasileirão:
- Cruzeiro: 6,8 finalizações para sofrer um gol
- Vasco: 7,7 finalizações para sofrer um gol
- Santos: 8,5 finalizações para sofrer um gol
- Botafogo: 8,6 finalizações para sofrer um gol
- Remo e Chapecoense: 8,8 finalizações para sofrer um gol
Mais erros que levaram a gol no Brasileirão:
- Vasco: sete erros levaram a gol (24,1% dos gols sofridos)
- Botafogo: sete erros levaram a gol (22,6% dos gols sofridos)
- Corinthians: quatro erros levaram a gol (21,1% dos gols sofridos)
- Mirassol: quatro erros levaram a gol (16,7% dos gols sofridos)
- Remo: quatro erros levaram a gol (13,8% dos gols sofridos)
- Flamengo: três erros levaram a gol (18,8% dos gols sofridos)
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Brasileirão 2026: de olho nas defesas
|Time
|Gols sofridos por jogo
|Chutes sofridos por jogo
|Erros que levaram a gol
Palmeiras
0,72
13,6
0
Flamengo
0,94
12,9
3
Fluminense
1,28
12,3
3
Athletico-PR
1,00
10,4
2
RB Bragantino
1,06
11,1
2
Bahia
1,35
14,2
1
Coritiba
1,33
16,9
2
São Paulo
1,11
12,3
1
Atlético-MG
1,28
14,2
2
Corinthians
1,06
11,9
4
Cruzeiro
1,56
10,5
3
Botafogo
1,82
15,6
7
Vitória
1,47
13,9
0
Internacional
1,22
10,8
3
Santos
1,61
13,7
3
Grêmio
1,28
13,9
3
Vasco
1,61
12,3
7
Remo
1,61
14,1
4
Mirassol
1,41
13,9
4
Chapecoense
1,94
17,1
3
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Retorno do Brasileirão
Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro pós-Copa acontecem já nesta quinta-feira (16). A disputa da 19ª rodada será intercalada com partidas atrasadas. Confira o calendário:
Quinta-feira (16/07)
- 19h30: Vitória x Vasco (19ª rodada)
- 19h30: Botafogo x Santos (19ª rodada)
Sexta-feira (17/07)
- 19h30: Bahia x Chapecoense (4ª rodada)
- 20h: Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada)
- 20h: Mirassol x Grêmio (19ª rodada)
Terça-feira (21/07)
- 19h30: Atlético-MG x Bahia (19ª rodada)
Quarta-feira (22/07)
- 19h30: Coritiba x Palmeiras (19ª rodada)
- 21h30: São Paulo x Athletico-PR (19ª rodada)
- 21h30: Internacional x Cruzeiro (19ª rodada)
- 21h30: Chapecoense x Flamengo (19ª rodada)
Quinta-feira (23/07)
- 19h30: Botafogo x Vitória (4ª rodada)
- 19h30: Corinthians x Remo (19ª rodada)
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