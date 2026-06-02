menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Convocação de jogador do Palmeiras para a Copa repercute: 'Ninguém vai entender'

Alviverde teve sete convocados para o Mundial

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
10:30
Favorite o Lance! no Google
Maurício foi convocado para a Seleção Paraguaia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
imagem cameraMaurício foi convocado para a Seleção Paraguaia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A convocação de um jogador do Palmeiras para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá chamou muita atenção nas redes sociais. Nesta segunda-feira (1°), o Paraguai anunciou os 26 selecionados para o Mundial.

continua após a publicidade

Ramon Sosa, Gustavo Gómez e Maurício foram convocados pelo Paraguai para a Copa do Mundo de 2026. O trio do Palmeiras tem a confiança do técnico Gustavo Alfaro, que classificou a seleção para um Mundial depois de 16 anos.

➡️Craque de clube do Brasileirão fica fora da lista do Paraguai para a Copa do Mundo

Nas redes sociais, porém, torcedores não reagiram de maneira unânime à convocação de Maurício para a Copa. O meia é nascido em São Paulo, mas tem pai paraguaio e se naturalizou. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade
Mauricio, do Palmeiras, foi convocado pela seleção do Paraguai
Mauricio, do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja comentários sobre o jogador do Palmeiras

Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão;

O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. O Palmeiras já tem sete atletas confirmados. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados UnidosMéxico Canadá.

O protagonismo financeiro e esportivo de Flamengo e Palmeiras na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre BrasilUruguaiEquador Colômbia.

continua após a publicidade

➡️ Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

Logo atrás vem o Palmeiras, com sete representantes. O Alviverde não apenas abasteceu a forte seleção uruguaia, como virou a base da seleção do Paraguai. Outro grande destaque vai para o Atlético-MG, que emplacou quatro selecionados, sendo três deles na forte seleção do Equador.

A lista comprova que o futebol brasileiro atrai tanto astros internacionais em busca de espaço quanto repatria ídolos. É o caso de Neymar e do astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, o único europeu da lista que atua em solo brasileiro. Pelo lado da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti apostou forte no mercado interno, chamando atletas de FlamengoBotafogo Grêmio.

💸 Aposte em gols do Palmeiras!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias