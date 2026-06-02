Convocação de jogador do Palmeiras para a Copa repercute: 'Ninguém vai entender'

A convocação de um jogador do Palmeiras para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá chamou muita atenção nas redes sociais. Nesta segunda-feira (1°), o Paraguai anunciou os 26 selecionados para o Mundial.

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Ramon Sosa, Gustavo Gómez e Maurício foram convocados pelo Paraguai para a Copa do Mundo de 2026. O trio do Palmeiras tem a confiança do técnico Gustavo Alfaro, que classificou a seleção para um Mundial depois de 16 anos.

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Nas redes sociais, porém, torcedores não reagiram de maneira unânime à convocação de Maurício para a Copa. O meia é nascido em São Paulo, mas tem pai paraguaio e se naturalizou. Veja os comentários abaixo:

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Mauricio, do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja comentários sobre o jogador do Palmeiras

ngm vai entender nada quando o maurício for vice artilheiro da copa chegando até as quartas e for vendido em agosto por €35 milha — vini (@Fictas) June 1, 2026

Merece muito essa oportunidade, Mau. Aproveite e curta muito, que é fruto do seu esforço. Te amo 💚 — igor ♡ (@jinycotton) June 1, 2026

O Maurício sendo um jogador médio pra ruim, ainda assim é muita coisa melhor que o Romero.



Só pra tu ver o nível do ataque da seleção do Paraguai kkkkkkkkkk. https://t.co/tTcdvJ40cK — DEL'AMORESEP ⓟ (@DELAMORESEP) June 2, 2026

ainda acho muito ruim esse caso mauricio na seleção paraguaia… aparentemente fora a descendência, ele n tem ligação nenhum com o país, com a seleção etc — Flávio ⓟ (@_flavioooo) June 1, 2026

Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão;

O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. O Palmeiras já tem sete atletas confirmados. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados Unidos, México e Canadá.

O protagonismo financeiro e esportivo de Flamengo e Palmeiras na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.

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Logo atrás vem o Palmeiras, com sete representantes. O Alviverde não apenas abasteceu a forte seleção uruguaia, como virou a base da seleção do Paraguai. Outro grande destaque vai para o Atlético-MG, que emplacou quatro selecionados, sendo três deles na forte seleção do Equador.

A lista comprova que o futebol brasileiro atrai tanto astros internacionais em busca de espaço quanto repatria ídolos. É o caso de Neymar e do astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, o único europeu da lista que atua em solo brasileiro. Pelo lado da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti apostou forte no mercado interno, chamando atletas de Flamengo, Botafogo e Grêmio.

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