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Conmebol define datas e horários das oitavas da Libertadores entre Palmeiras e Cerro Porteño

Equipes farão o primeiro jogo no Allianz Parque, em agosto; confira

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 03/06/2026
19:59
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Palmeiras x Cerro Porteño voltam a se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)
imagem cameraPalmeiras x Cerro Porteño voltam a se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)
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Palmeiras já tem data para encarar o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogos serão nos dias 12 e 19 de agosto, às 19h (de Brasília). A definição do confronto aconteceu na sexta-feira (29), em sorteio realizado na sede da Conmebol, mas a entidade só divulgou as datas na noite desta quarta-feira (3).

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Os jogos das oitavas serão disputados apenas após a Copa do Mundo, sendo o primeiro no Allianz Parque, em São Paulo, e o segundo na casa do time paraguaio, que teve uma campanha melhor que o brasileiro na fase de grupos e, portanto, terá o benefício de decidir a vaga para as quartas de final em casa.

A equipe comandada por Abel Ferreira volta a reencontrar o Cerro Porteño nesta edição do torneio. Na fase de grupos, as equipes empataram em 1 a 1 no Paraguai. Já no Allianz Parque, o Verdão foi derrotado por 1 a 0, com gol de Vegetti. Classificado em segundo lugar do Grupo F, com 11 pontos, dois a menos que o adversário das oitavas.

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Caso avance às quartas de final, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Mirassol e LDU, do Equador.

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(Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)
(Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026

Lado A

    1.
  1. Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI
    2. 2.
  2. Corinthians x Rosario Central-ARG
    3. 3.
  3. Cruzeiro Flamengo
    4. 4.
  4. Deportes Tolima-COL x Independiante Del Valle-EQU

Lado B

    1.
  1. Mirassol x LDU-EQU
    2. 2.
  2. Palmeiras x Cerro Porteño-PAR
    3. 3.
  3. Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI
    4. 4.
  4. Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG

*Jogos separados pelos dois blocos de chaveamento. Times do lado direito fazem o segundo jogo em casa.

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