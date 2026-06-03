Conmebol define datas e horários das oitavas da Libertadores entre Palmeiras e Cerro Porteño
Equipes farão o primeiro jogo no Allianz Parque, em agosto; confira
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O Palmeiras já tem data para encarar o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogos serão nos dias 12 e 19 de agosto, às 19h (de Brasília). A definição do confronto aconteceu na sexta-feira (29), em sorteio realizado na sede da Conmebol, mas a entidade só divulgou as datas na noite desta quarta-feira (3).
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Os jogos das oitavas serão disputados apenas após a Copa do Mundo, sendo o primeiro no Allianz Parque, em São Paulo, e o segundo na casa do time paraguaio, que teve uma campanha melhor que o brasileiro na fase de grupos e, portanto, terá o benefício de decidir a vaga para as quartas de final em casa.
A equipe comandada por Abel Ferreira volta a reencontrar o Cerro Porteño nesta edição do torneio. Na fase de grupos, as equipes empataram em 1 a 1 no Paraguai. Já no Allianz Parque, o Verdão foi derrotado por 1 a 0, com gol de Vegetti. Classificado em segundo lugar do Grupo F, com 11 pontos, dois a menos que o adversário das oitavas.
Caso avance às quartas de final, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Mirassol e LDU, do Equador.
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Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026
Lado A
- Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI
- Corinthians x Rosario Central-ARG
- Cruzeiro x Flamengo
- Deportes Tolima-COL x Independiante Del Valle-EQU
Lado B
- Mirassol x LDU-EQU
- Palmeiras x Cerro Porteño-PAR
- Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI
- Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG
*Jogos separados pelos dois blocos de chaveamento. Times do lado direito fazem o segundo jogo em casa.
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