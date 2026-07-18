Presidente da Fifa diz sobre final da Copa entre Espanha e Argentina: 'Benção' Gianni Infantino exalta organização do Mundial

Presidente da Fifa, Gianni Infantino exaltou a presença de Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao "Olé", o mandatário italiano rasgou elogios a ambas as seleções e elogiou a organização do torneio.

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- A final coloca frente a frente as duas melhores seleções. Espanha e Argentina mereceram estar na final; jogaram excepcionalmente bem durante toda a Copa do Mundo, e será uma final espetacular. Esta final conta com Messi e Lamine Yamal, mas há muitos outros jogadores excepcionais. Esta foto dos dois quando Lamine era pequeno é incrível. E esta Copa do Mundo tem as quatro melhores seleções do ranking nas semifinais. Isso é uma bênção dos deuses do futebol para todos que amam futebol e que amam esta Copa do Mundo.

Em um evento de lendas organizado pela Fifa, Infantino exaltou a presença de Vozinha, que fez história com Cabo Verde, e a Copa do Mundo. O mandatário enfatizou que o Mundial foi o maior já organizado pela entidade.

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- É absolutamente espetacular, único, incrível. Os melhores jogadores, as melhores equipes, fantástico. Estádios lotados, uma festa total. O mundo para para assistir. É incrível. Único. O melhor da história, passado, presente e futuro. Eu imaginava que seria grande, mas não assim. Não nessa escala, com essa atmosfera, essa energia. Felicidade no mundo todo. Claro que, se você perde, fica triste, mas com todo mundo tão feliz, não tivemos nenhum incidente nem nada. Torcedores do mundo inteiro estão vindo celebrar o futebol com partidas incríveis.

No domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam em busca do título da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).

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