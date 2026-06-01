Palmeiras dará férias ao elenco durante a Copa, mas traça planejamento para Vitor Roque; confira

O Palmeiras informou que dará três semanas de férias ao elenco durante a pausa para a Copa do Mundo. Após o último compromisso antes do torneio de seleções, em que o Verdão venceu a Chapecoense por 1 a 0, pelo Brasileirão, agora, os jogadores vão se reapresentar no dia 21 de junho à noite, na Academia de Futebol.

continua após a publicidade

➡️Paulinho detalha cronograma no Palmeiras para aumentar minutagem após a Copa do Mundo

Os atacantes Paulinho e Vitor Roque, no entanto, terão uma programação diferente, principalmente o camisa 9, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e seguirá um cronograma presencial de recuperação no centro de treinamento. Portanto, ele será o único a trabalhar durante todo o período de férias. A expectativa é de que o Tigrinho tenha condições de jogo logo na volta do calendário.

Paulinho, por sua vez, afirmou que, inicialmente, precisará desinflamar a perna, não trabalhar com carga e não fazer qualquer tipo de treinamento. O camisa 10 afirmou que irá voltar antes do restante do grupo para fazer a reintrodução e voltar a jogar por mais de 45 minutos no segundo semestre.

continua após a publicidade

Os jogadores do Palmeiras vão receber um cronograma de atividades remotas, prescritas pelo Núcleo de Saúde e Performance, já na reta final do período de descanso. O clube não divulgou se disputará amistosos durante a Copa do Mundo.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos. Na Libertadores, o time de Abel Ferreira irá disputar as oitavas de final contra o Cerro Porteño, enquanto na Copa do Brasil jogará essa mesma fase contra o Fortaleza.

continua após a publicidade