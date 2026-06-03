STJD pune Paulinho, do Palmeiras, por comemoração contra o Flamengo; veja o gancho

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu Paulinho, do Palmeiras, pela comemoração do atacante em gol marcado contra o Flamengo, no dia 23 de maio. A punição foi aplicada pelo Pleno do STJD e tira o jogador de uma partida, que será cumprida no retorno do Brasileirão, após a Copa do Mundo.

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O STJD havia denunciado o jogador pela celebração na vitória por 3 a 0 do Palmeiras em cima do Flamengo, em que Paulinho marca o terceiro gol e fez um gesto ligado à torcida organizada alviverde, considerado ofensivo. Em primeira instância, a defesa do atacante conseguiu a absolvição, mas houve recurso da procuradoria e decisão em segunda instâcia não cabe recurso.

Segundo o STJD, a comemoração do jogador infringe o artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que é interpretado como um ato de "provocação ao público durante uma partida", como é descrito no documento. A punição máxima era de sei partidas.

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Segundo Luís Otávio Veríssimo, presidente do STJD, justificou que os atletas têm a liberdade de comemorar, mas é preciso respeitar questões objetivas do CBJD, como os atos obscenos. Na interpretação do Pleno do STJD, a ação de Paulinho foi "notoriamente obscena", mesmo que o jogador tenha afirmado que o símbolo foi para sua torcida e para seus familiares que assistiam ao jogo.

- Comemoração e provocação à torcida é algo bastante subjetivo e o espectro de liberdade de jogador para comemorar deve ser bastante amplo. Limitado por questões objetivas. Acho que neste caso tem uma questão objetiva, que foi um ato notoriamente obsceno. Não importa se foi feito para uma ou outra torcida. Foi esse o entendimento que firmamos em julgamentos recentes - disse Veríssimo.

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A decisão do STJD foi enquadrar Paulinho no mesmo artigo que puniu recentemente outros atletas por gestos obscenos em jogos do Brasileirão, como foram os casos de Allan e André, do Corinthians, punidos por pegarem nas partes íntimas e direcionando o ato à adversários em campo.

Vale ressaltar que o STJD não incluiu na denúncia inicial o sinal de "silêncio" feito por Paulinho para a torcida do Flamengo nessa mesma comemoração. O gancho diz respeito exclusivamente ao gesto com os braços cruzados em direção à arquibancada.

Relembre a comemoração de Paulinho contra o Flamengo

O atacante Paulinho, autor do terceiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, explicou a confusão generalizada que marcou os minutos finais da partida de sábado, explicou em entrevista pós-jogo ao "Sportv" que a sua comemoração não teve o objetivo de provocar a torcida ou a instituição rubro-negra, e sim partilhar o momento com pessoas próximas.

A confusão teve início logo após Paulinho balançar as redes e selar o placar no Maracanã. Durante a celebração, o jogador, revelado pelo rival Vasco, fez gestos de silêncio e de comemoração em direção à arquibancada, atitude interpretada como desrespeito pelos atletas e torcedores do Flamengo. Na saída de campo, o atacante palmeirense esclareceu a situação.

- A minha família e amigos vieram ao jogo e alguns ficaram no camarote que fica exatamente ali. Eu fui comemorar com eles, porque eu os vi. Eles pensaram que eu fui fazer isso com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. Eu respeito muito a instituição do Flamengo e os jogadores também. É pura situação de jogo - explicou o atacante.