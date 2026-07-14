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Palmeiras recupera Vitor Roque e esvazia DM antes de retorno ao Brasileirão

Alviverde possui apenas Jefté como desfalque a longo prazo; clube retorna aos gramados no dia 22 de julho, contra o Coritiba

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/07/2026 17:34
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Vitor Roque e Paulinho durante treino do Palmeiras
Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras está perto de zerar o departamento médico para o retorno aos gramados. Em recuperação após cirurgia no tornozelo, Vitor Roque treinou sem restrições na última segunda-feira (13) e deve ficar à disposição para a partida contra o Coritiba, no dia 22 de julho, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Com a recuperação do atacante, o Palmeiras passa a ter apenas um desfalque: Jefté. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão no menisco do joelho direito na partida contra a Chapecoense, passou por cirurgia e desfalcará a equipe até o fim da temporada.

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    O restante do elenco, por sua vez, está à disposição do técnico Abel Ferreira. Após a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras terá pela frente dez compromissos, distribuídos entre três competições distintas: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, no intervalo de um mês.

    O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. Nas demais competições, a equipe está classificada às oitavas de final e enfrenta o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e o Cerro Porteño, pela Libertadores.

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    O atacante Paulinho, mesmo durante o período de férias, se apresentou à Academia de Futebol para realizar trabalhos de fortalecimento físico com integrantes do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O planejamento do Palmeiras é tê-lo à disposição para atuar por, ao menos, 45 minutos no retorno da equipe aos gramados.

    Isso daria a Abel Ferreira a possibilidade de escalar Paulinho como titular sem a necessidade de alterar a equipe ainda no primeiro tempo.

    Paulinho, atacante do Palmeiras
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Assim como o atacante, Barboza realizou atividades específicas de fortalecimento desde que chegou ao Palmeiras. Com o fim da suspensão, o zagueiro está liberado para enfrentar o Coritiba e deve iniciar a partida como opção no banco de reservas.

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