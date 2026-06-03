O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o atacante Allan, do Palmeiras, com dois jogos de suspensão pela expulsão na vitória do time sobre a Chapecoense, por 1 a 0, no último domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão.

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Aos 42 minutos, Allan acertou um pisão em Giovanni Augusto, da Chapecoense, que caiu com dores no gramado. O árbitro Felipe Fernandes de Lima aplicou cartão vermelho direto. A decisão foi mantida pela equipe do VAR, que não recomendou a revisão do lance.

Com isso, Allan foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que julga os casos de conduta violenta. A arbitragem da partida interpretou o lance como força excessiva. O Palmeiras pretende recorrer ao Tribunal Pleno, que é a segunda e última instância da Justiça Desportiva.

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— Observando atentamente o lance do jogo pelo vídeo, conclui-se que, de fato, o atleta não teve a intenção deliberada de machucar o adversário de forma desleal, mas ele foi imprudente, até mesmo porque buscou a bola utilizando a sola da chuteira — disse José Maria Philomeno, relator do processo.

— Não foi de uma forma contundente a ponto de causar um dano mais sério, mas, de qualquer forma, está caracterizada a imprudência da jogada, razão pela qual eu acato a denúncia do 254, parágrafo primeiro, inciso II, e aplico a pena de uma partida de suspensão — completou.

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Com a expulsão, o camisa 40 do Verdão já cumpriria a suspensão automática na primeira partida do time após a Copa do Mundo, contra o Coritiba, no dia 22 de julho. No entanto, se a decisão for mantida, ele também ficará fora do duelo contra o Atlético-MG, no dia 26.

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(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Paulinho também foi punido

O STJF também suspendeu Paulinho, do Palmeiras, pela comemoração do atacante em gol marcado contra o Flamengo, no dia 23 de maio. A punição foi aplicada pelo Pleno do STJD e tira o jogador de uma partida, que será cumprida no retorno do Brasileirão, após a Copa do Mundo.

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