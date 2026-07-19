Palmeiras aprimora fundamentos e finalizações visando retomada do Brasileirão Verdão intensifica preparação para enfrentar o Coritiba; Vitor Roque treina com o grupo

O Palmeiras realizou, na manhã deste domingo (19), na Academia de Futebol, mais uma sessão de treinamento em preparação para a retomada da temporada após a Copa do Mundo. O próximo compromisso da equipe será nesta quarta-feira (22), contra o Coritiba, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera a competição nacional, com 41 pontos.

Após uma ativação muscular no Centro de Excelência, os jogadores foram a campo e, com o auxílio de bonecos infláveis e estacas distribuídas pelo gramado, aprimoraram linhas de passe, movimentações e finalizações. Na sequência, a comissão técnica comandou um trabalho técnico de oito contra oito em espaço reduzido.

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Gustavo Gómez durante treino na Academia de Futebol. Com o Verdão, acumula 13 títulos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em transição física, o atacante Vitor Roque treinou com o restante do elenco, assim como o goleiro Carlos Miguel, que estava em controle de carga. Também com controle de carga, o meio-campista Felipe Anderson realizou uma atividade separada no campo, acompanhado por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Durante a intertemporada, o Palmeiras disputou seis jogos-treino: goleou o Mauaense por 6 a 0, venceu o Primavera por 3 a 1, superou o Juventus pelo mesmo placar, empatou em 1 a 1 com o União São João, derrotou a Inter de Limeira por 2 a 0 e ainda realizou um treinamento entre os próprios atletas, com vitória da equipe de branco por 3 a 0.

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Campeão paulista no primeiro semestre e atual líder do Campeonato Brasileiro, o Alviverde também está classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Nas competições mata-mata, a equipe terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, e o Fortaleza, respectivamente.

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