logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Palmeiras aprimora fundamentos e finalizações visando retomada do Brasileirão

Verdão intensifica preparação para enfrentar o Coritiba; Vitor Roque treina com o grupo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
19/07/2026 18:46
Favorite o Lance! no Google
O lateral-direito Khellven durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
O lateral-direito Khellven durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras realizou, na manhã deste domingo (19), na Academia de Futebol, mais uma sessão de treinamento em preparação para a retomada da temporada após a Copa do Mundo. O próximo compromisso da equipe será nesta quarta-feira (22), contra o Coritiba, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera a competição nacional, com 41 pontos.

  • Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Argentina se torna a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Pelé em sua despedida do Cosmos

    Homenagem a Pelé marca o show do intervalo da final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos
  • BTS em apresentação na final da Copa do Mundo

    Show de BTS na Copa do Mundo emociona fãs: ‘Ponta do iceberg’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • Após uma ativação muscular no Centro de Excelência, os jogadores foram a campo e, com o auxílio de bonecos infláveis e estacas distribuídas pelo gramado, aprimoraram linhas de passe, movimentações e finalizações. Na sequência, a comissão técnica comandou um trabalho técnico de oito contra oito em espaço reduzido.

    continua após a publicidade

    ➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

    Gustavo Gómez durante treino na Academia de Futebol. Com o Verdão, acumula 13 títulos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
    Gustavo Gómez durante treino na Academia de Futebol. Com o Verdão, acumula 13 títulos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

    Em transição física, o atacante Vitor Roque treinou com o restante do elenco, assim como o goleiro Carlos Miguel, que estava em controle de carga. Também com controle de carga, o meio-campista Felipe Anderson realizou uma atividade separada no campo, acompanhado por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

  • Nico Williams marcou o gol que foi anulado em Espanha e Argentina

    Gol anulado em Espanha x Argentina gera revolta: 'Assalto'

    Fora de Campo
    Há 3 minutos
  • PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    PC Oliveira analisa polêmica de gol anulado em Espanha x Argentina

    Fora de Campo
    Há 6 minutos
  • Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Argentina se torna a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos

    • Durante a intertemporada, o Palmeiras disputou seis jogos-treino: goleou o Mauaense por 6 a 0, venceu o Primavera por 3 a 1, superou o Juventus pelo mesmo placar, empatou em 1 a 1 com o União São João, derrotou a Inter de Limeira por 2 a 0 e ainda realizou um treinamento entre os próprios atletas, com vitória da equipe de branco por 3 a 0.

    continua após a publicidade

    Campeão paulista no primeiro semestre e atual líder do Campeonato Brasileiro, o Alviverde também está classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Nas competições mata-mata, a equipe terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, e o Fortaleza, respectivamente.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Justin bieber de boné branco e camisa preta

    Copa do Mundo 2026

    Justin Bieber já recebeu recado de ex-Palmeiras antes de show na final da Copa

    Há 6 horas
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina

    Palmeiras

    Finalista com a Argentina, Flaco López ganhará descanso após a Copa e desfalcará Palmeiras

    Há 9 horas
    Paulinho, atacante do Palmeiras

    Palmeiras

    'Caçador' do Palmeiras, Paulinho quebra tabus e levanta a voz contra a intolerância religiosa

    Há 12 horas
    Com a vitória parcial, Palmeiras soma 41 pontos no Campeonato Brasileiro (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

    Palmeiras

    Paulinho explica processo de recuperação após refratura e promete mais minutagem no Palmeiras

    Há 1 dia
    Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

    Parceiro - GoogleNews

    Palmeiras prioriza títulos ao lucro e mantém rota por desejo de Leila

    Há 1 dia
    Jhon Arias durante treino do Palmeiras

    Palmeiras

    Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foi

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do Palmeiras

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

    Abel exalta Leila, diz que Palmeiras tem 'lugar especial' em sua vida e mira a Libertadores

    Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras

    Gi Campiolo valoriza pausa e projeta sequência decisiva do Palmeiras na temporada

    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Do Flamengo ao Palmeiras: joia dispensada por indisciplina brilha contra o Corinthians

    Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras

    Contratação abre espaço para 'sonho' de Abel no Palmeiras

    Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast"

    Veja quem narra jogo do Brasileirão após demissão de Rômulo Mendonça

    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

    A presidenta Leila Pereira, durante partida entre Palmeiras e Fluminense,

    Leila desconversa sobre Danilo, e Palmeiras prepara próximos passos no mercado

    Barboza é apresentado pelo Palmeiras

    Barboza detalha posição do Botafogo em negociação com o Palmeiras: 'Queria vender'

    Arte Palmeiras x Corinthians

    Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20

    Leila Pereira veste conjunto social rosa durante evento, com escudo do Palmeiras projetado ao fundo

    Palmeiras bate meio bilhão em receitas, mas segue abaixo da meta

    Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

    Palmeiras estuda nova proposta por Danilo após encaminhar duas saídas

    Endrick com jogadores da base da Seleção com troféu de campeão do Torneio de Montaigu pela Seleção Sub-17 em 2022

    Bilhões em jogo: por que a base virou o principal investimento dos clubes brasileiros