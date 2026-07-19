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Barboza descobre bar de torcedores argentinos em São Paulo e se impressiona: 'Uma loucura'

Jogador conversou com o Lance! no local onde torcedores apoiavam a Albiceleste

PorRafaela CardosoAbner Rey
Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:10
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Barboza usando óculos escuros
Barboza no bar Moocaires, em São Paulo, durante a final da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O zagueiro Barboza, do Palmeiras, conheceu o famoso bar Moocaires, localizado na Zona Leste de São Paulo, durante a partida entre Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo de 2026. Torcedores da Argentina, brasileiros ou não, se reuniram no local durante todos os jogos da Albiceleste na Copa. O jogador estava acompanhado de seus dois filhos pequenos.

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    • Em conversa com o Lance!, Barboza revelou que não conhecia o bar, e que recebeu a recomendação do local para almoçar, mas ao chegar, se deparou com uma quantidade impressionante de torcedores vestindo a camisa da Albiceleste para ver a final da Copa.

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    - Eu não sabia, eu cheguei aqui achando que tinha um bar para almoçar, para comer alguma coisa, quando cheguei aqui me encontrei com isso. É uma loucura. Eu não sabia que ia ser assim, mas é bonito para meus filhos, uma experiência única - disse Barboza.

    Sobre a final, o defensor campeão da Libertadores disse que acreditava na vitória dos argentinos por 3 a 1, resultado que não aconteceu, já que os espanhóis superaram o adversário no segundo tempo da prorrogação na grande final da Copa, com gol de Ferrán Torres.

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    • Barboza usando óculos escuros
    Barboza no bar Moocaires, em São Paulo, na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina. (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

    Apesar de visitar e chegar a entrar no bar, o zagueiro não ficou no local para assistir a final da Copa. Isso porque o estabelecimento bateu recorde de visitantes durante a grande final e estava muito lotado, tanto no primeiro quanto no segundo piso. A rua e o posto em frente ao ponto de reunião dos argentinos também superou todos os jogos da Argentina na Copa.

    Os frequentadores não são apenas argentinos, mas também brasileiros que, por algum motivo, escolheram torcer pela seleção rival, seja em razão de Maradona, Messi ou até mesmo por uma desilusão com a brasileira, como já confessaram algumas pessoas durante os dias em que a reportagem do Lance! esteve no local para acompanhar os jogos.

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    Confira a fala de Barboza no bar Moocaires, em São Paulo

    Regras rígidas e cardápio típico para a final da Copa

    No bar, no entanto, há algumas regras básicascamisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permitido ir ao local com roupas neutras de todas as cores.

    O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Em algumas partidas de mata-mata também houve venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).

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