Dê suas notas: Espanha domina Argentina, marca no fim e é campeã do mundo
Espanhóis marcaram no segundo tempo da prorrogação e levantam a taça
A seleção da Espanha se tornou bicampeã do mundo ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026. O gol decisivo foi marcado pelo atacante Ferran Torres no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, em partida realizada neste domingo (19) no MetLife Stadium. Com este resultado, a Espanha alcança sua segunda estrela, igualando o número de títulos de França e Uruguai.
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Espanha dominou Argentina na final da Copa
A decisão foi marcada pelo controle das ações por parte da equipe espanhola, que deteve a maior parte da posse de bola e ocupou os espaços ofensivos desde o início. No primeiro tempo, a Espanha concentrou suas investidas pelo lado direito com Yamal e Dani Olmo, enquanto o lateral Cucurella oferecia suporte ofensivo pela esquerda. A Argentina, sob o comando de Lionel Scaloni, manteve uma estrutura defensiva sólida, buscando acionar Julián Álvarez em lançamentos longos, enquanto Lionel Messi sofria com a forte marcação e pouco conseguia criar.
O goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martínez foi um dos principais nomes da partida, realizando defesas fundamentais que impediram a vitória espanhola no tempo regulamentar. Entre suas intervenções, a defesa em chutes de Lamine Yamal e Nico Williams impressionam.
Enzo Fernández foi expulso
No segundo tempo, o volante argentino Enzo Fernández foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta dura. Com a vantagem numérica, a Espanha intensificou a pressão na prorrogação.
O gol da vitória aconteceu logo no início da segunda etapa da prorrogação. Lamine Yamal avançou pela direita e realizou um cruzamento para a segunda trave; Nico Williams escorou de cabeça para o meio da área, e Ferran Torres finalizou para marcar o gol do título. A Argentina, exausta e com um jogador a menos, não conseguiu reagir e terminou a partida sem registrar finalizações a gol, um dado estatístico inédito em finais de Mundiais.
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