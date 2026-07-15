Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Cruz-Maltino e Leão da Barra se enfrentam nesta quinta-feira (16)
Na volta do Brasileirão após a Data Fifa, o Vasco viaja para Salvador para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
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Ficha do jogo
Como chegam Vitória x Vasco?
Do lado do Vitória, Camutanga, Dudu, Yuri Sena e Edu são dúvidas para a partida. Entre os reforços contratados nesta janela, o zagueiro Brítez e os meio-campistas Pochettino e Wallace podem fazer a estreia pelo Leão. Já o lateral-direito Fabiano Souza só estará à disposição a partir do dia 20.
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Pelo lado do Vasco, o confronto marcará a estreia do técnico Pedro Emanuel no comando da equipe. Com pouco menos de uma semana de trabalho no CT Moacyr Barbosa, o treinador português terá a missão de conquistar a vitória para tentar tirar o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
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Para a partida, Pedro Emanuel contará com o retorno do volante Jair, relacionado novamente após quase um ano afastado para tratar uma grave lesão no joelho. O lateral-esquerdo Paulinho, único reforço anunciado pelo clube nesta janela de transferências, também fica à disposição e pode fazer sua estreia. Já o atacante Andrés Gómez retorna após defender a Colômbia na Copa do Mundo e tem boas chances de começar a partida entre os titulares.
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✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão
📺 Onde assistir: Premiere (Pay-per-view).
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Provável escalação do Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.
Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli
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