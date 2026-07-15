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Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruz-Maltino e Leão da Barra se enfrentam nesta quinta-feira (16)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 15:07
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Vasco enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (15), nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília)
Vasco enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (15), nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília) (Foto: Arte Lance!)

Na volta do Brasileirão após a Data Fifa, o Vasco viaja para Salvador para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

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    Ficha do jogo

    Escudo do Vitória
    VIT
    Escudo-VASCO
    VAS
    19ª rodada
    Campeonato Brasileiro
    Data e Hora
    quinta-feira, 15 de julho de 2026
    Local
    Barradão
    Árbitro
    Matheus Delgado Candançan (SP)
    Assistentes
    Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
    Var
    Heber Roberto Lopes (SC)
    Onde assistir
    Clique para assistir no Premiere

    Como chegam Vitória x Vasco?

    Do lado do Vitória, Camutanga, Dudu, Yuri Sena e Edu são dúvidas para a partida. Entre os reforços contratados nesta janela, o zagueiro Brítez e os meio-campistas Pochettino e Wallace podem fazer a estreia pelo Leão. Já o lateral-direito Fabiano Souza só estará à disposição a partir do dia 20.

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    Pelo lado do Vasco, o confronto marcará a estreia do técnico Pedro Emanuel no comando da equipe. Com pouco menos de uma semana de trabalho no CT Moacyr Barbosa, o treinador português terá a missão de conquistar a vitória para tentar tirar o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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    Para a partida, Pedro Emanuel contará com o retorno do volante Jair, relacionado novamente após quase um ano afastado para tratar uma grave lesão no joelho. O lateral-esquerdo Paulinho, único reforço anunciado pelo clube nesta janela de transferências, também fica à disposição e pode fazer sua estreia. Já o atacante Andrés Gómez retorna após defender a Colômbia na Copa do Mundo e tem boas chances de começar a partida entre os titulares.

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    Jair disputa a bola durante jogo-treino contra o Olaria
    Jair durante jogo-treino contra o Olaria (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    ✅ FICHA TÉCNICA
    VITÓRIA X VASCO
    BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Barradão
    📺 Onde assistir: Premiere (Pay-per-view).
    🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
    🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
    🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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    Provável escalação do Vitória (Técnico: Jair Ventura)

    Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.

    Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

    Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli

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