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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 06:00
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Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A terça-feira (14) será marcada pela abertura das semifinais da Copa do Mundo de 2026. França e Espanha entram em campo em um duelo que reúne duas das principais favoritas ao título e vale a primeira vaga na grande decisão do Mundial. Esse será o único duelo do dia, e de lá que sairá o primeiro finalista do Mundial

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 14 de julho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

  • Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França nas oitavas de final da Copa.

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    • 16h – França x Espanha – CazéTV

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    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo
    Montagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL e Thomas COEX/AFP)

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