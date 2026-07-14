Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (14) será marcada pela abertura das semifinais da Copa do Mundo de 2026. França e Espanha entram em campo em um duelo que reúne duas das principais favoritas ao título e vale a primeira vaga na grande decisão do Mundial. Esse será o único duelo do dia, e de lá que sairá o primeiro finalista do Mundial
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 14 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – França x Espanha – CazéTV
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