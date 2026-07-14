Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (14) será marcada pela abertura das semifinais da Copa do Mundo de 2026. França e Espanha entram em campo em um duelo que reúne duas das principais favoritas ao título e vale a primeira vaga na grande decisão do Mundial. Esse será o único duelo do dia, e de lá que sairá o primeiro finalista do Mundial

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 14 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – França x Espanha – CazéTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Montagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL e Thomas COEX/AFP)

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