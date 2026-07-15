Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (15/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quarta-feira (15) de futebol terá um único compromisso, mas um dos maiores da Copa do Mundo de 2026. Inglaterra e Argentina se enfrentam pela segunda semifinal do torneio em um dos clássicos mais marcantes da história dos Mundiais, valendo a última vaga na decisão. O vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre França e Espanha.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 15 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Inglaterra x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

➡️ Clique para assistir no Sportv

Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols (Foto: AFP)

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