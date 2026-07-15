Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (15/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (15) de futebol terá um único compromisso, mas um dos maiores da Copa do Mundo de 2026. Inglaterra e Argentina se enfrentam pela segunda semifinal do torneio em um dos clássicos mais marcantes da história dos Mundiais, valendo a última vaga na decisão. O vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre França e Espanha.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 15 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – Inglaterra x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
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