Argentina x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição
Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Argentina chega embalada após uma campanha consistente no Mundial. Atual campeã da competição, a equipe liderou o Grupo J com 100% de aproveitamento e confirmou a classificação às quartas de final ao derrotar o Egito por 3 a 2 nas oitavas, em uma partida marcada por mais uma atuação decisiva de Lionel Messi. A equipe comandada por Lionel Scaloni busca manter a regularidade para seguir na defesa do título mundial.
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A Suíça também faz uma das melhores campanhas de sua história em Copas do Mundo. Líder do Grupo B, a seleção europeia eliminou a Colômbia nas oitavas de final após empate sem gols e vitória nos pênaltis. Invictos na competição, os suíços apostam na organização defensiva e na experiência de jogadores como Granit Xhaka, Manuel Akanji e Breel Embolo para tentar surpreender a atual campeã.
Tudo sobre Argentina x Suíça (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Suíça
Copa do Mundo 2026 – quartas de final
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal)
🖥️ VAR: Guillermo Pacheco (México)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.
Técnico: Lionel Scaloni
🔴 Suíça
Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.
Técnico: Murat Yakin
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