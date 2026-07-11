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Argentina x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 11:30
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Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo
Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    Escudo Suíça
    SUI
    Copa do Mundo
    Quartas de final
    Data e Hora
    sábado, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    Local
    Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos
    Árbitro
    João Pinheiro (Portugal)
    Assistentes
    Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal)
    Var
    Guillermo Pacheco (México)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Argentina chega embalada após uma campanha consistente no Mundial. Atual campeã da competição, a equipe liderou o Grupo J com 100% de aproveitamento e confirmou a classificação às quartas de final ao derrotar o Egito por 3 a 2 nas oitavas, em uma partida marcada por mais uma atuação decisiva de Lionel Messi. A equipe comandada por Lionel Scaloni busca manter a regularidade para seguir na defesa do título mundial.

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    • A Suíça também faz uma das melhores campanhas de sua história em Copas do Mundo. Líder do Grupo B, a seleção europeia eliminou a Colômbia nas oitavas de final após empate sem gols e vitória nos pênaltis. Invictos na competição, os suíços apostam na organização defensiva e na experiência de jogadores como Granit Xhaka, Manuel Akanji e Breel Embolo para tentar surpreender a atual campeã.

    Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo
    Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Tudo sobre Argentina x Suíça (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Suíça
    Copa do Mundo 2026 – quartas de final

    📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
    🚩 Assistentes: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal)
    🖥️ VAR: Guillermo Pacheco (México)

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina

    Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.
    Técnico: Lionel Scaloni

    🔴 Suíça

    Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.
    Técnico: Murat Yakin

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