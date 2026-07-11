Argentina x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo ARG SUI Copa do Mundo Quartas de final Data e Hora sábado, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília) Local Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos Árbitro João Pinheiro (Portugal) Assistentes Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal) Var Guillermo Pacheco (México) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Argentina chega embalada após uma campanha consistente no Mundial. Atual campeã da competição, a equipe liderou o Grupo J com 100% de aproveitamento e confirmou a classificação às quartas de final ao derrotar o Egito por 3 a 2 nas oitavas, em uma partida marcada por mais uma atuação decisiva de Lionel Messi. A equipe comandada por Lionel Scaloni busca manter a regularidade para seguir na defesa do título mundial.

continua após a publicidade

A Suíça também faz uma das melhores campanhas de sua história em Copas do Mundo. Líder do Grupo B, a seleção europeia eliminou a Colômbia nas oitavas de final após empate sem gols e vitória nos pênaltis. Invictos na competição, os suíços apostam na organização defensiva e na experiência de jogadores como Granit Xhaka, Manuel Akanji e Breel Embolo para tentar surpreender a atual campeã.

Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Tudo sobre Argentina x Suíça (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Suíça

Copa do Mundo 2026 – quartas de final

📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos

👁️ Onde assistir: CazéTV

🟨 Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

🚩 Assistentes: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal)

🖥️ VAR: Guillermo Pacheco (México)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.

Técnico: Lionel Scaloni

🔴 Suíça

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.

Técnico: Murat Yakin

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.