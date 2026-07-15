Mudança na escalação da Argentina chama atenção: 'Meu Deus' Albiceleste está escalada para buscar terceira final do Mundial desde 2014

Argentina divulgou a escalação para enfrentar a Inglaterra, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo 2026, e o técnico Scaloni promoveu uma mudança no time titular em relação ao que iniciou a partida contra a Suíça, pelas quartas de final, no sábado (11), que chamou atenção nas redes sociais.

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A Argentina começa a o duelo com a Inglaterra com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, Simeone; Messi e Julián Álvarez. Peça chave no ciclo de Scaloni, De Paul inicia o confronto no banco de reservas por opção tática.

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Nas redes sociais, argentinos comemoram a mudança visando um dinamismo maior na partida, visto que, a copa que o De Paul vem fazendo é bem abaixo do esperado. Veja a repercussão:

este partido es muy de paul, lo hubiese sacado al colorada q salvo el gol su mundial es flojisimo — lucasg (@lucasariel_14) July 15, 2026

Tradução: este partido é muito do Paul, eu teria tirado a Colorada que salvou o gol, o Mundial dela é fraquíssimo.

Necesitamos esa ayuda, de paul no tiene ritmo, Simeone puede ayudar en la marca a Gordon — . 🇦🇷🇪🇦🇸🇾🇦🇷🌟 (@ElPrimo_08) July 15, 2026

Tradução: Precisamos dessa ajuda, o Paul não tem ritmo, o Simeone pode ajudar na marcação ao Gordon

Banco totalmente,nadie es intocable,solo Messi — Frabigol Xeneize (@frabigolxeneize) July 15, 2026

Tradução: Banco totalmente, nada é intocável. Apenas Messi.

Estoy contrariado, De Paul estaba pesimamente mal desde el pase a Messi contra Argelia, pero creo que este era un partido para el — MDC_10 🇦🇷 (@Marianodc_Gdc) July 15, 2026

Tradução: Estou contrariado, De Paul estava péssimamente mal desde o passe para Messi contra a Argélia, mas acho que este era um jogo para ele

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Pero es el mismo 11 sin el tipo que mas huevo pone en la cancha, por dios, era sacar a Paredes y poner a Enzo de 5 — Alvarizmo (@Alvarizmo9) July 15, 2026

Tradução: Mas é o mesmo 11 sem o cara que mais bota ovo em campo, pelo amor de Deus, era tirar o Paredes e botar o Enzo de 5

NO JUEGA DE PAUL YA VAMOS 1-0 ARRIBA pic.twitter.com/4bjWULdbXx — david (@davidllanostt) July 15, 2026

Tradução: NÃO JOGA O PAUL, JÁ VAMOS 1-0 ACIMA

Embora Scaloni tenha cogitado mexer em ambas as laterais da Argentina, o comandante optou por manter Molina e Tagliafico na equipe titular. Com isso, Simeone é a única novidade dentre os 11 iniciais da Albiceleste com o objetivo de dar mais suporte e fôlego no momento defensivo.

Jogadores da Argentina juntos indo para o treino antes da partida entre Argentina e Inglaterra (Foto: Thomas COEX / AFP)

O vencedor do jogo entre Argentina e Inglaterra encara a Espanha na final da Copa do Mundo, no domingo (19), às 16h (de Brasília). A Fúria aguarda seu próximo rival após ter derrotado a França por 2 a 0 na outra semifinal, na terça-feira (14).

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