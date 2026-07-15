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Mudança na escalação da Argentina chama atenção: 'Meu Deus'

Albiceleste está escalada para buscar terceira final do Mundial desde 2014

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 14:51
Supervisionado porLeonardo Damico,
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De Paul e Lionel Messi durante treino para enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo
De Paul e Lionel Messi durante treino para enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Argentina divulgou a escalação para enfrentar a Inglaterra, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo 2026, e o técnico Scaloni promoveu uma mudança no time titular em relação ao que iniciou a partida contra a Suíça, pelas quartas de final, no sábado (11), que chamou atenção nas redes sociais.

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    A Argentina começa a o duelo com a Inglaterra com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, Simeone; Messi e Julián Álvarez. Peça chave no ciclo de Scaloni, De Paul inicia o confronto no banco de reservas por opção tática.

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    Nas redes sociais, argentinos comemoram a mudança visando um dinamismo maior na partida, visto que, a copa que o De Paul vem fazendo é bem abaixo do esperado. Veja a repercussão:

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    • Tradução: este partido é muito do Paul, eu teria tirado a Colorada que salvou o gol, o Mundial dela é fraquíssimo.

    Tradução: Precisamos dessa ajuda, o Paul não tem ritmo, o Simeone pode ajudar na marcação ao Gordon

    Tradução: Banco totalmente, nada é intocável. Apenas Messi.

    Tradução: Estou contrariado, De Paul estava péssimamente mal desde o passe para Messi contra a Argélia, mas acho que este era um jogo para ele

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    Tradução: Mas é o mesmo 11 sem o cara que mais bota ovo em campo, pelo amor de Deus, era tirar o Paredes e botar o Enzo de 5

    Tradução: NÃO JOGA O PAUL, JÁ VAMOS 1-0 ACIMA

    Embora Scaloni tenha cogitado mexer em ambas as laterais da Argentina, o comandante optou por manter Molina e Tagliafico na equipe titular. Com isso, Simeone é a única novidade dentre os 11 iniciais da Albiceleste com o objetivo de dar mais suporte e fôlego no momento defensivo.

    Jogadores da Argentina juntos indo para o treino antes da partida entre Argentina e Inglaterra
    Jogadores da Argentina juntos indo para o treino antes da partida entre Argentina e Inglaterra (Foto: Thomas COEX / AFP)

    O vencedor do jogo entre Argentina e Inglaterra encara a Espanha na final da Copa do Mundo, no domingo (19), às 16h (de Brasília). A Fúria aguarda seu próximo rival após ter derrotado a França por 2 a 0 na outra semifinal, na terça-feira (14).

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