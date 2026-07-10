Palmeiras e Juventus não terá transmissão por pedido de rival
Alviverde retorna aos gramados para jogo-treino no próximo sábado (11)
O Palmeiras tem um novo jogo-treino neste sábado (11), contra o Juventus, durante a intertemporada realizada na Academia de Futebol. A atividade, no entanto, não contará com transmissão da TV oficial do clube.
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O pedido partiu do próprio Juventus. O clube estreia na Copa Paulista no próximo dia 19, cerca de uma semana após o jogo-treino, contra o Osasco. Por isso, optou por não permitir a transmissão da atividade, a fim de não dar pistas aos adversários.
A expectativa é de que Barboza, contratado junto ao Botafogo para reforçar o Palmeiras neste segundo semestre, ganhe seus primeiros minutos com Abel Ferreira. O zagueiro segue um cronograma específico do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), embora não apresente qualquer lesão.
Neste jogo-treino, o Palmeiras terá à disposição os uruguaios convocados para a Copa do Mundo. Piquerez e Emi Martínez já realizam ativiadades na Academia de Futebol, assim como Giay, que integrou os treinamentos da Argentina.
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O trio paraguaio, além de Arias e Flaco López, que ainda defende a seleção argentina na Copa do Mundo, desfalcará o Palmeiras. Jefté, em recuperação física após cirurgia, e Vitor Roque também não apresentam condições de jogo.
O Palmeiras volta a campo oficialmente no dia 22 de julho, quando visita o Coritiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira lidera a competição, com sete de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.
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