Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15/07)
O duelo entre Inglaterra e Argentina é o grande destaque do dia
A Copa do Mundo define nesta quarta-feira (15) o segundo finalista da edição de 2026. Inglaterra e Argentina se enfrentam em Atlanta, nos Estados Unidos, em um clássico histórico entre duas seleções multicampeãs que voltam a medir forças em um mata-mata de Mundial após 24 anos.
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A atual campeã Argentina chega invicta e embalada pela grande campanha liderada por Lionel Messi. Do outro lado, a Inglaterra também segue sem derrotas no torneio e aposta na força de Harry Kane e Jude Bellingham para conquistar a vaga na decisão. Quem vencer enfrentará França ou Espanha na grande final da Copa do Mundo.
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Confira o jogo desta quarta-feira (15), com horário e onde assistir ao vivo:
16h – Inglaterra x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
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