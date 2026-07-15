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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15/07)

O duelo entre Inglaterra e Argentina é o grande destaque do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 09:00
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Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.
Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols (Foto: AFP)

A Copa do Mundo define nesta quarta-feira (15) o segundo finalista da edição de 2026. Inglaterra e Argentina se enfrentam em Atlanta, nos Estados Unidos, em um clássico histórico entre duas seleções multicampeãs que voltam a medir forças em um mata-mata de Mundial após 24 anos.

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    A atual campeã Argentina chega invicta e embalada pela grande campanha liderada por Lionel Messi. Do outro lado, a Inglaterra também segue sem derrotas no torneio e aposta na força de Harry Kane e Jude Bellingham para conquistar a vaga na decisão. Quem vencer enfrentará França ou Espanha na grande final da Copa do Mundo.

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    • Confira o jogo desta quarta-feira (15), com horário e onde assistir ao vivo:

    16h – Inglaterra x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

    Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo, pela Inglaterra e Argentina, respectivamente
    Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo, pela Inglaterra e Argentina, respectivamente (Foto: Roberto Schmidt e Chandan Khanna/AFP)

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    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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