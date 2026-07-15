Além da Inglaterra, Maradona fez gol de mão no Fluminense e ensaiou jogada antes da Copa Jogador também usou 'La mano de Dios' contra Fluminense dois anos antes

O Estádio de Atlanta será o palco de um dos confrontos mais aguardados da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15). Argentina e Inglaterra disputam uma vaga na grande final da Copa de 2026, reeditando o confronto de 1986 e uma rivalidade que também se estende por conflitos geopolíticos e o polêmico lance do gol de mão. Enquanto os ingleses buscam o segundo título, os argentinos tentam o tetracampeonato. Diego Maradona, personagem principal do duelo na Copa que até hoje é lembrada pelo gol 'ilegal' do ídolo, não marcou de mão somente contra a Inglaterra: antes, o craque também fez um contra o Fluminense.

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Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 (Foto: Acervo Lance!)

Em um amistoso realizado dois anos antes da Copa do México, Maradona já havia feito um gol idêntico contra o Fluminense. Em 3 de junho de 1984, o Fluminense, recém-campeão brasileiro, enfrentou o Barcelona de Maradona em um torneio amistoso em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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No segundo tempo da partida, com o placar empatado em 2 a 2, o camisa 10 se projetou na área e, em um movimento que simulava um cabeceio, desviou a bola com a mão para o fundo da rede. Diferente do que ocorreria na Copa de 86, o árbitro percebeu a irregularidade e anulou o lance.

Dois anos depois, em 1986, Maradona saltou contra o goleiro Peter Shilton e, ao perceber que não alcançaria a bola com a cabeça, deu um leve soco para balançar as redes, lance que é até hoje lembrado como a "Mão de Deus".

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Gol de mão de Maradona foi ensaiado antes

Embora o gol de mão de Maradona nas quartas de final da Copa de 1986 seja frequentemente tratado como um lance improviso e pensado na hora, relatos de ex-companheiros de time indicam que a jogada foi, na verdade, ensaiada.

Jorge Valdano, ex-companheiro de Maradona na seleção argentina, revelou que o atacante ensaiou a jogada no livro D10S, obra em que ele compartilha memórias com o ídolo. O autor do trabalho conta que

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— Ele ensaiou isso nos treinos, não foi a primeira vez [contra a Inglaterra]. Nos escanteios, ele acertava a bola e fazia o gol. Alguns davam risada e perguntavam: 'O que aconteceu?', e outros respondiam: 'Não viu? Foi com a mão — explica Valdano na obra.

O ex-companheiro de Maradona chega até mesmo a revelar que, por causa da baixa estatura do craque, ele marcava gols de mão desde a categoria de base como uma tentativa de superar o empecilho da altura. Claro, nem sempre dava certo como em 1986.

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Goleiro da Inglaterra nunca perdoou Maradona

Para os ingleses, especialmente para o ex-goleiro Peter Shilton, o gol de 1986 é imperdoável até hoje. Shilton, o jogador com mais partidas pela seleção da Inglaterra, declarou em entrevistas posteriores que não respeita Maradona como atleta porque nunca recebeu um pedido de desculpas do craque.

— Ele me traiu. Já vi outros jogadores trapacearem, admitirem e se desculparem. Mas a atitude dele explica por que há animosidade até hoje", afirmou o ex-goleiro ao The Guardian. Shilton acredita que, se o VAR existisse em 1986, o destino daquela Copa teria sido diferente, já que o gol de mão desconcentrou totalmente a defesa inglesa antes de Maradona marcar o "Gol do Século" minutos depois.

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O próprio Maradona, anos depois, explicou a lógica por trás da jogada: — Eu não sou mais alto que o Shilton. Se ele ficasse parado, chegaria na bola sempre. O que ele não entendeu foi com o que eu a atingi.

O jogo desta quarta-feira é o primeiro de Lionel Messi contra a Inglaterra em Copas. O retrospecto histórico em Copas favorece a Inglaterra, com três vitórias inglesas contra uma argentina e um empate. Além do histórico de cartões vermelhos e jogos tensos, a memória da Guerra das Malvinas ainda ecoa nos cantos das arquibancadas. A Argentina busca o tetracampeonato e a Inglaterra tenta quebrar um jejum de 60 anos, o fantasma da "Mão de Deus" de Maradona, e conquistar o bicampeonato.

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