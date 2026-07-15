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Inglaterra x Argentina: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelas semifinais da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 09:41
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Inglaterra e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo
Inglaterra e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, Sportv, CazéTV e ge tv.
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    Ficha do jogo

    Inglaterra escudo onde assistir
    ING
    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    Copa do Mundo
    Semifinal
    Data e Hora
    quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Ismail Elfath (Estados Unidos)
    Assistentes
    Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos)
    Var
    Marco Di Bello (Itália)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Inglaterra chega embalada após uma campanha marcada pela capacidade de reação. A equipe comandada por Thomas Tuchel eliminou a Noruega nas quartas de final com vitória por 2 a 1, depois de já ter superado a República Democrática do Congo e o México no mata-mata. Com Jude Bellingham e Harry Kane como principais referências, os ingleses buscam voltar à decisão de uma Copa do Mundo e encerrar um jejum que dura desde o título conquistado em 1966.

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    • A Argentina também faz uma campanha de destaque no Mundial. Atual campeã, a equipe liderada por Lionel Messi precisou disputar duas prorrogações no mata-mata, contra Cabo Verde e Suíça, mas segue invicta na competição. Depois de eliminar os suíços por 3 a 1, os comandados de Lionel Scaloni tentam manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo, feito que não acontece desde a seleção brasileira de 1962.

    O confronto ainda revive uma das maiores rivalidades da história das Copas do Mundo, marcada por capítulos históricos como a vitória argentina em 1986, com o "Gol do Século" e a "Mão de Deus" de Diego Maradona, além dos duelos de 1998 e 2002.

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    Inglaterra e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo
    Inglaterra e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

    Tudo sobre Inglaterra x Argentina (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 Argentina
    Copa do Mundo 2026 – semifinal

    📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
    🟨 Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
    🚩 Assistentes: Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos)
    🖥️ VAR: Marco Di Bello (Itália)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    ⚪🔴 Inglaterra

    Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Anthony Gordon, Bukayo Saka e Harry Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel

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    🔵⚪ Argentina

    Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul e Alexis Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez.
    Técnico: Lionel Scaloni

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