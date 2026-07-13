Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (13/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (13) mantém a pausa nos gramados da Copa do Mundo de 2026 e, sem amistosos na agenda, terá as atenções voltadas exclusivamente para o cenário nacional. O dia será marcado apenas por confrontos importantes da Série B do Brasileirão, que agitam a tabela e movimentam as torcidas pelo país.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 13 de julho de 2026):
Campeonato Brasileiro Série B
19h – América-MG x Londrina – Disney+
20h30 – Ceará x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+
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