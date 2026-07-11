Noruega x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição
Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Noruega chega às quartas de final embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Ståle Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.
A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores do torneio.
Tudo sobre Noruega x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Noruega 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – quartas de final
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Miami, Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Clément Turpin (França)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França)
🖥️ VAR: Jérôme Brisard (França)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Noruega
Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge e Martin Ødegaard; Antonio Nusa, Alexander Sørloth e Erling Haaland.
Técnico: Ståle Solbakken
⚪ Inglaterra
Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford e Harry Kane.
Técnico: Thomas Tuchel
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