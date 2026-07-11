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Noruega x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 09:00
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Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo
Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    Noruega escudo
    NOR
    Escudo Inglaterra Onde Assistir Logo
    ING
    Copa do Mundo
    Quartas de final
    Data e Hora
    sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    Local
    Estádio de Miami, em Flórida, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Clément Turpin (França)
    Assistentes
    Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França)
    Var
    Jérôme Brisard (França)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Noruega chega às quartas de final embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Ståle Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.

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    • A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores do torneio.

    Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo
    Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Tudo sobre Noruega x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    Noruega 🆚 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – quartas de final

    📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Miami, Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Clément Turpin (França)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França)
    🖥️ VAR: Jérôme Brisard (França)

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    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Noruega

    Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge e Martin Ødegaard; Antonio Nusa, Alexander Sørloth e Erling Haaland.
    Técnico: Ståle Solbakken

    Inglaterra

    Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford e Harry Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel

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