Sunderland x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações da Premier League

Equipes se enfrentam pela 38ª e última rodada da competição

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
23:05
Sunderland x Chelsea - Onde assistir (Arte/ Lance!)
Sunderland x Chelsea - 38ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Sunderland e Chelsea se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland (ING), pela 38ª e última rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, além do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+.

Ficha do jogo

SUN
CHE
38ª rodada
Premier League
Data e Hora
domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
Local
Stadium of Light, em Sunderland (ING).
Árbitro
Chris Kavanagh (ING).
Onde assistir

O Sunderland chega para a rodada final vivo na briga pela classificação para a Conference ou Europa League, algo que o clube não consegue desde 1973. Após uma sequência invicta em maio (com destaque para a vitória por 3 a 1 sobre o Everton), a equipe comandada por Régis Le Bris ocupa a 10ª posição e caça o G-8 com apenas um ponto de desvantagem, podendo até mesmo ultrapassar o Chelsea em caso de vitória. Atuando sob o apoio de sua torcida no Stadium of Light, os Black Cats precisam da vitória e de uma combinação de resultados para carimbar o passaporte rumo ao cenário continental.

O Chelsea, por sua vez, entra em campo dependendo apenas de si para garantir a participação em um campeonato europeu na próxima temporada, mas já não tem mais chances de disputar a Champions. Embalados por uma vitória crucial por 2 a 1 no clássico contra o Tottenham no meio de semana, os Blues asseguraram o controle do próprio destino. A partida também marca a despedida oficial da comissão técnica interina de Calum McFarlane antes de o clube entregar o bastão para o recém-anunciado técnico Xabi Alonso, que assumirá o comando no verão europeu.

✅ FICHA TÉCNICA Sunderland 🆚 Chelsea 38ª rodada – Premier League 📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília). 📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING). 👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+. 🕴️ Árbitro: Chris Kavanagh (ING).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Sunderland (Técnico: Régis Le Bris): Roefs; Geertruida, O'Nien, Mukiele e Mandava; Granit Xhaka, Sadiki, Hume e Enzo Le Fée Angulo; Brian Brobbey. Desfalques: Daniel Ballard (suspenso).

🔵 Chelsea (Técnico Interino: Calum McFarlane): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Colwill e Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo, Cole Palmer e Enzo Fernández e Pedro Neto; João Pedro.

