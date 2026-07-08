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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (08/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 06:00
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Jogadores do Flamengo se abraçam contra o River Plate
Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Como esta quarta-feira (8) não contará com os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo, que só iniciam a partir de quinta (9), o dia estará direcionado para três jogos de amistosos e por mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Criciúma marcam o confronto do dia, válido pela segunda divisão nacional, enquanto os amistosos entre Flamengo e Lausanne-SUI, Fluminense e Nova Iguaçu, e Boca Juniors e Athletico-PR completam a programação desta quarta.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 8 de julho de 2026):

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    • 16h30 – Flamengo x Lausanne-SUI – Sportv, ge tv e Premiere
    20h30 – Fluminense x Nova Iguaçu – ESPN e Disney+
    21h - Boca Juniors x Athletico-PR – ESPN4 e Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+
    ➡️ Clique para assistir no SporTV

    Samuel Lino em amistoso do Flamengo
    Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Série B

    20h – Ponte Preta e Criciúma – ESPN e Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+

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