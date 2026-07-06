Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A segunda-feira (6) será marcada pelo encerramento das oitavas de final da Copa do Mundo e por mais dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica disputam as últimas vagas nas quartas de final do Mundial, enquanto Botafogo-SP, Avaí, Vila Nova e São Bernardo movimentam a rodada da segunda divisão nacional.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 6 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Portugal x Espanha – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

21h – Estados Unidos x Bélgica – CazéTV

Balogun celebra gol marcado pelos Estados Unidos contra a Bósnia na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

19h – Botafogo-SP x Avaí – Disney+

19h – Vila Nova x São Bernardo – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

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