Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (6) será marcada pelo encerramento das oitavas de final da Copa do Mundo e por mais dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica disputam as últimas vagas nas quartas de final do Mundial, enquanto Botafogo-SP, Avaí, Vila Nova e São Bernardo movimentam a rodada da segunda divisão nacional.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 6 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – Portugal x Espanha – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT
21h – Estados Unidos x Bélgica – CazéTV
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Série B
19h – Botafogo-SP x Avaí – Disney+
19h – Vila Nova x São Bernardo – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 9 horas
Onde Assistir
Portugal x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 9 horas
Tênis
Djokovic e Sinner em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (05/07)Há 19 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra neste domingo (5)Há 22 horas
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (05/07)Há 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (05/07/2026)Há 1 dia
Mais LANCE!