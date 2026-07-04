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México x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 21:00
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México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estadio Azteca, na Cidade do México, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    méxico escudo
    MEX
    Escudo Inglaterra Onde Assistir Logo
    ENG
    Copa do Mundo
    oitavas de final
    Data e Hora
    domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília)
    Local
    Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX)
    Árbitro
    Alireza Faghani (IRN/AUS)
    Assistentes
    George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
    Var
    ainda não divulgado.
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O México, um dos anfitriões do torneio, encerrou a primeira fase com três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido, com triunfos contra África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia. Trata-se da única equipe da Copa que atravessou toda a fase de grupos sem ser vazada. Nos 16 avos de final, também não sofreu gols e venceu o Equador por 2 a 0.

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    • Nas ruas do país, a classificação provocou uma mobilização rara. Mais de 400 mil pessoas reuniram-se ao redor do Anjo da Independência para celebrar o desempenho da equipe. A festa rapidamente deixou de simbolizar apenas a passagem para o mata-mata. Transformou-se na manifestação de um sentimento coletivo alimentado pela condição de país-sede e pela percepção de que a seleção finalmente atua como um conjunto sólido, capaz de competir em igualdade com adversários tradicionais.

    A Inglaterra, que venceu RD Congo de virada por 2 a 1, voltará a disputar uma partida no Estadio Azteca exatamente 40 anos após um dos confrontos mais marcantes da história das Copas do Mundo: a derrota por 2 a 1 para a Argentina nas quartas de final do Mundial de 1986. Vale lembrar que os mexicanos nunca perderam uma partida de Copa no Azteca.

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    Na fase de grupos, a seleção inglesa ficou com o primeiro lugar do Grupo L, após vencer Croácia, Panamá e empatar com Gana. Contudo, a equipe não convenceu com o baixo desempenho nos jogos. O vencedor entre México e Inglaterra pode se tornar o próximo adversário da Seleção Brasileira, caso o Brasil também avance de fase.

    Tudo sobre México x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    México 🆚 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
    📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX).
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRN/AUS)
    🚩 Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 México
    Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.
    Técnico: Javier Aguirre.

    🔴 Inglaterra
    Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel.

    México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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