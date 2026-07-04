México x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo
México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estadio Azteca, na Cidade do México, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O México, um dos anfitriões do torneio, encerrou a primeira fase com três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido, com triunfos contra África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia. Trata-se da única equipe da Copa que atravessou toda a fase de grupos sem ser vazada. Nos 16 avos de final, também não sofreu gols e venceu o Equador por 2 a 0.
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Nas ruas do país, a classificação provocou uma mobilização rara. Mais de 400 mil pessoas reuniram-se ao redor do Anjo da Independência para celebrar o desempenho da equipe. A festa rapidamente deixou de simbolizar apenas a passagem para o mata-mata. Transformou-se na manifestação de um sentimento coletivo alimentado pela condição de país-sede e pela percepção de que a seleção finalmente atua como um conjunto sólido, capaz de competir em igualdade com adversários tradicionais.
A Inglaterra, que venceu RD Congo de virada por 2 a 1, voltará a disputar uma partida no Estadio Azteca exatamente 40 anos após um dos confrontos mais marcantes da história das Copas do Mundo: a derrota por 2 a 1 para a Argentina nas quartas de final do Mundial de 1986. Vale lembrar que os mexicanos nunca perderam uma partida de Copa no Azteca.
Na fase de grupos, a seleção inglesa ficou com o primeiro lugar do Grupo L, após vencer Croácia, Panamá e empatar com Gana. Contudo, a equipe não convenceu com o baixo desempenho nos jogos. O vencedor entre México e Inglaterra pode se tornar o próximo adversário da Seleção Brasileira, caso o Brasil também avance de fase.
Tudo sobre México x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
México 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX).
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRN/AUS)
🚩 Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
🖥️ VAR: ainda não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 México
Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.
Técnico: Javier Aguirre.
🔴 Inglaterra
Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.
Técnico: Thomas Tuchel.
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