logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (06/07)

Portugal x Espanha e Estados Unidos x Bélgica encerram as oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Espanha x Portugal na decisão da Nations League
Espanha x Portugal na decisão da Nations League (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

A Copa do Mundo encerra nesta segunda-feira (6) a disputa das oitavas de final com dois confrontos que definem os últimos classificados às quartas. Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica entram em campo em um dia que reúne um dos maiores clássicos do futebol europeu e o reencontro de duas seleções que protagonizaram um duelo marcante no Mundial de 2014.

  • Xhaka e Mahrez

    Veteranos e promessas lideram Suíça e Argélia em duelo inédito na Copa: veja curiosidades

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 dias
  • Pedrinho fala durante entrevista coletiva do Vasco

    A 15 dias da volta do Brasileirão, Vasco vive indefinições que travam o planejamento

    Vasco
    Há 3 dias
  • Harry Kane comemora um de seus cinco gols na Copa do Mundo.

    Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 dias

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    O principal destaque da programação é o clássico entre Portugal e Espanha, que volta a reunir as duas seleções menos de um ano após a decisão da Nations League de 2025. Mais tarde, Estados Unidos e Bélgica disputam a última vaga nas quartas de final em um confronto que reedita as oitavas da Copa do Mundo de 2014, vencidas pelos belgas na prorrogação.

    ➡️ Contrate o melhor Plano de Saúde Pet do Brasil, sem taxa de adesão

  • Neymar na arquibancada do MetLife Stadium após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026

    Amado e odiado, Neymar encerra o seu ciclo na Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 7 horas
  • Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Explicação de Ancelotti após eliminação do Brasil gera revolta: 'Tem que ser'

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Balogun treina durante preparação para a Copa do Mundo

    UEFA critica FIFA por Balogun e fala em "linha vermelha"

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos

    • Confira os jogos desta segunda-feira (6), com horários e onde assistir ao vivo:

    16h – Portugal x Espanha – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    21h – Estados Unidos x Bélgica – CazéTV

    Espanha x Portugal na decisão da Nations League
    Espanha x Portugal na decisão da Nations League (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lamine Yamal tenta passar pela marcação de Cristiano Ronaldo

    Fora de Campo

    Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (6)?

    Há 52 minutos
    Henderson comemorando classificação diante do México na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Jordan Henderson sofre grave lesão durante comemoração da Inglaterra

    Há 1 hora
    Raul Costa Jr (de vermelh), ex-diretor do Sportv

    Fora de Campo

    Ex-diretor do Sportv analisa cobertura do canal na Copa: 'Muito triste'

    Há 1 hora
    Haaland comemora o gol marcado na vitória da Noruega sobre o Brasil

    Copa do Mundo 2026

    Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Fora de Campo

    Raphael Claus vira assunto após decisão polêmica da Fifa: 'Não apita mais'

    Há 1 hora
    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega

    Copa do Mundo 2026

    Brasil não joga como Brasil: os erros que levaram à eliminação na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Última Copa? Veja jogadores que podem ter encerrado ciclo na Seleção

    Didier Deschamps com a mão na boca

    França mantém esperança por retorno de peça-chave contra o Marrocos

    Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil

    Casagrande detona campanha do Brasil após queda para Noruega: 'Péssima'

    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Hat-trick, título e tabu: o retrospecto de Cristiano Ronaldo diante da Espanha

    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega

    Haaland encerra ciclo marcado por erros de gestão e disputas de poder na CBF

    Felipe Melo dispara contra convocação de defensor do Flamengo (Foto: Reprodução Sportv)

    Felipe Melo aponta culpa pela queda do Brasil na Copa e desabafa: 'Sem vergonha'

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/07/2026)

    Montagem com jogadores do Atlético-MG na Copa do Mundo

    Como foram os jogadores do Atlético na Copa? Veja o balanço completo

    Loog da Copa do Mundo

    Técnico deixa comando de seleção após eliminação na Copa do Mundo