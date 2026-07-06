Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (06/07)
Portugal x Espanha e Estados Unidos x Bélgica encerram as oitavas de final
A Copa do Mundo encerra nesta segunda-feira (6) a disputa das oitavas de final com dois confrontos que definem os últimos classificados às quartas. Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica entram em campo em um dia que reúne um dos maiores clássicos do futebol europeu e o reencontro de duas seleções que protagonizaram um duelo marcante no Mundial de 2014.
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O principal destaque da programação é o clássico entre Portugal e Espanha, que volta a reunir as duas seleções menos de um ano após a decisão da Nations League de 2025. Mais tarde, Estados Unidos e Bélgica disputam a última vaga nas quartas de final em um confronto que reedita as oitavas da Copa do Mundo de 2014, vencidas pelos belgas na prorrogação.
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Confira os jogos desta segunda-feira (6), com horários e onde assistir ao vivo:
16h – Portugal x Espanha – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h – Estados Unidos x Bélgica – CazéTV
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