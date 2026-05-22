Quem é Phil Foden, astro do Manchester City deixado de fora da Copa do Mundo?

Astro do Manchester City, Phil Foden foi uma das grandes surpresas por não estar na lista da Inglaterra para a Copa do Mundo. O atacante de 25 anos não foi contemplado na lista divulgada por Thomas Tuchel, nesta sexta-feira (22).

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Revelado na base do Manchester City, Phil Foden foi lançado ao time profissional por Pep Guardiola na temporada 2017/2018. Nesse período, o jogador fazia uma espécie de revezamento entre a equipe profissional e a base de seu clube.

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Nas duas temporadas seguintes, Phil Foden se tornou uma peça mais importante no funcionamento do Manchester City. Embora na reserva, o jovem começava a se destacar com participações diretas em gols, o que indicava sua relevância nas primeiras conquistas do clube sob comando de Pep Guardiola.

Protagonismo e números de Foden no Manchester City

Em 2018/2019, Phil Foden foi autor do único gol da vitória do Manchester City sobre o Tottenham, em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League. Na época, a equipe de Guardiola disputava ponto a ponto o título com o Liverpool, e o inglês foi decisivo na reta final da campanha.

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Em 2022/2023, Foden ficou marcado por ter feito um hat-trick na histórica vitória do Manchester City sobre o Manchester United por 6 a 3 no maior clássico da cidade. Nesse período, o atleta já tinha status de titular e protagonismo.

E em 2023/2024, Foden viveu seu auge com 27 gols marcados e 13 assistências no último ano em que o Manchester City conquistou o título da Premier League. Aos 25 anos, o atacante nunca precisou assumir o papel de jogador mais importante da equipe, mas apresentou um desempenho alto e um senso de coletividade chave, o que contribuiu no sucesso do clube nos últimos anos.

Em 368 partidas com a camisa do Manchester City, Phil Foden já marcou 110 gols e contribuiu com 68 assistências em sua trajetória na equipe profissional. O atleta também conquistou 19 títulos com o clube inglês.

Trajetória na Inglaterra

Com o destaque do Manchester City, Phil Foden recebeu sua primeira oportunidade para defender a Inglaterra em 2020 com Gareth Southgate. Sendo peça importante no ciclo, o atacante foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 e iniciou na equipe titular nos últimos três jogos da seleção no torneio.

Nos anos seguintes, Foden seguiu sendo peça importante para Southgate, tendo sido titular durante toda a Eurocopa 2024 em que a Inglaterra foi derrotada na final para a Espanha. No entanto, o atleta começou a perder espaço com a chegada de Thomas Tuchel no comando da Inglaterra, em janeiro de 2025.

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