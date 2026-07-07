Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (07/07) Argentina enfrenta o Egito, enquanto Suíça e Colômbia disputam a última vaga nas quartas

A Copa do Mundo encerra nesta terça-feira (7) a disputa das oitavas de final com os dois últimos confrontos que definem os classificados às quartas. Argentina, Egito, Suíça e Colômbia entram em campo em uma programação que reúne a atual campeã do mundo, uma seleção invicta e duas equipes que fizeram campanhas consistentes desde a fase de grupos.

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A Argentina tenta confirmar o favoritismo diante do Egito depois de uma classificação dramática sobre Cabo Verde, enquanto a Colômbia mede forças com a Suíça em um duelo entre seleções que terminaram a primeira fase na liderança de seus grupos. Os vencedores garantem as duas últimas vagas nas quartas de final da competição.

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Confira os jogos desta terça-feira (7), com horários e onde assistir ao vivo:

13h – Egito x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

17h – Suíça x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv

Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

➡️ Clique para assistir no Sportv

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