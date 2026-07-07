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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (07/07)

Argentina enfrenta o Egito, enquanto Suíça e Colômbia disputam a última vaga nas quartas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 09:00
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Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo
Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Copa do Mundo encerra nesta terça-feira (7) a disputa das oitavas de final com os dois últimos confrontos que definem os classificados às quartas. Argentina, Egito, Suíça e Colômbia entram em campo em uma programação que reúne a atual campeã do mundo, uma seleção invicta e duas equipes que fizeram campanhas consistentes desde a fase de grupos.

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    A Argentina tenta confirmar o favoritismo diante do Egito depois de uma classificação dramática sobre Cabo Verde, enquanto a Colômbia mede forças com a Suíça em um duelo entre seleções que terminaram a primeira fase na liderança de seus grupos. Os vencedores garantem as duas últimas vagas nas quartas de final da competição.

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  • Romelu Lukaku, da Bélgica (camisa 9), comemora o quarto gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da Fifa 2026 entre EUA e Bélgica.

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    • Confira os jogos desta terça-feira (7), com horários e onde assistir ao vivo:

    13h – Egito x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    17h – Suíça x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv

    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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