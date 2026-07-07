Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (07/07)
Argentina enfrenta o Egito, enquanto Suíça e Colômbia disputam a última vaga nas quartas
A Copa do Mundo encerra nesta terça-feira (7) a disputa das oitavas de final com os dois últimos confrontos que definem os classificados às quartas. Argentina, Egito, Suíça e Colômbia entram em campo em uma programação que reúne a atual campeã do mundo, uma seleção invicta e duas equipes que fizeram campanhas consistentes desde a fase de grupos.
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A Argentina tenta confirmar o favoritismo diante do Egito depois de uma classificação dramática sobre Cabo Verde, enquanto a Colômbia mede forças com a Suíça em um duelo entre seleções que terminaram a primeira fase na liderança de seus grupos. Os vencedores garantem as duas últimas vagas nas quartas de final da competição.
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Confira os jogos desta terça-feira (7), com horários e onde assistir ao vivo:
13h – Egito x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
17h – Suíça x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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