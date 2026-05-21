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Vini Jr pede dispensa e pode desfalcar o Real Madrid às vésperas da Copa do Mundo

Brasileiro é dúvida para jogo contra o Athletic Bilbao, pela La Liga

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João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/05/2026
14:06
Atualizado há 1 minutos
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Vini Jr lamenta chance desperdiçada em Real Madrid x Oviedo, pela La Liga
imagem cameraVini Jr lamenta chance desperdiçada em Real Madrid x Oviedo, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
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Vini Jr pediu dispensa do Real Madrid por motivos pessoais e pode ser desfalque contra o Athletic Bilbao, pela última rodada da La Liga, no sábado (23). Caso consiga resolver as questões a tempo, o atacante deve estar presente no Santiago Bernabéu para a despedida de Dani Carvajal. A informação foi dada inicialmente pelo "Marca" e confirmada pelo Lance!.

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Nos últimos dias, Vini Jr fez uma homenagem para Dani Carvajal em uma publicação nas redes sociais, embora o Real Madrid prepare uma festa para o lateral-direito. Neste momento, o brasileiro está descansando, mas não é uma preocupação para a Seleção Brasileira, uma vez que não possui nenhuma lesão.

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Assim como grande parte do elenco da Seleção Brasileira, Vini Jr irá se apresentar aos treinos na Granja Comary no dia 27 de maio. O jogador deve ser um dos destaques da equipe de Carlo Ancelotti no amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio.

Vini Jr é destaque em temporada ruim do Real Madrid

Embora o Real Madrid não tenha conquistado títulos, Vini Jr é um dos grandes protagonistas por conta de suas atuações. Na temporada, o atacante disputou 53 partidas, marcou 22 gols e contribuiu com 10 assistências.

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Em 2025/2026, Vini Jr só não teve mais participações diretas em gols do que Kylian Mbappé, que foi muito contestado por grande parte dos torcedores do Real Madrid na reta final da temporada.

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Vini Jr em ação com a bola em Sevilla x Real Madrid, pela 37ª rodada da La Liga
Vini Jr em ação com a bola em Sevilla x Real Madrid, pela 37ª rodada da La Liga (Foto: Cristina Quicler/AFP)

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