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Jornais da Argentina exaltam atuação de Paredes contra o Egito na Copa do Mundo

Meia recebeu elogios pela atuação decisiva e contribuição para o equilíbrio da seleção de Scaloni

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 09:25
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Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo
Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/AFP)

A atuação de Leandro Paredes foi bastante exaltada pelos jornais da Argentina após a incrível "remontada" contra o Egito, nos momentos finais, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo a imprensa local, a vitória da Argentina passa pela grande atuação do meia do Boca Juniors, que ganhou a titularidade no lugar de Thiago Almada

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    • Segundo o jornal La Nation, a configuração tática da Argentina com a presença de Leandro Paredes contribuiu tanto para uma melhor cobertura na defesa quanto para dar mais qualidade na armação das jogadas. Com a presença do camisa 5, Enzo Fernández e Mac Allister ficaram mais soltos, podendo atuar mais avançados, dando mais equilíbrio e criatividade à equipe de Scaloni. O La Nation ressaltou os problemas da equipe e questionou algumas das mudanças de Scaloni, mas considerou Paredes como "o maior trunfo" da Argentina.

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    — Ainda há áreas a serem melhoradas, e nem todas as substituições de Lionel Scaloni pareceram corretas (apesar da reação da equipe), mas talvez o maior trunfo do treinador tenha sido uma mudança ofensiva desde o início: a entrada de Leandro Paredes no lugar de Thiago Almada — comentou o La Nation.

    Leandro Paredes, camisa 5 da Argentina, e Mohamed Salah, camisa 10 do Egito, disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo Fifa entre Argentina e Egito
    Leandro Paredes, camisa 5 da Argentina, e Mohamed Salah, camisa 10 do Egito, disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo Fifa entre Argentina e Egito (Foto: Dan Mullan / AFP)
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    • Além da contribuição tática, Paredes teve papel decisivo em lances capitais. O veículo destacou principalmente o desarme do camisa 5 contra Marmoush, aos 45 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque com superioridade numérica para os egípcios, e Paredes foi fundamental para impedir a investida adversária, que tinha todos os requisitos para terminar em gol.

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    — Meus companheiros de equipe me falaram depois do jogo e, quando revi a jogada, achei gratificante, mas estou aqui para ajudar o time — disse o camisa 5 da Argentina.

    O portal TYC Sports também destacou a "atuação excepcional" de Paredes, que melhorou a equipe, em detrimento de De Paul. O TYC Sports também pontuou o grande desarme em Marmoush, citou o bom jogo anterior de Paredes, contra Cabo Verde. A principal questão levantada foi se era a melhor opção a saída de Almada e não de De Paul entre os titulares. Mas ressaltou que a mudança de Lionel Scaloni fez a diferença para o êxito argentino.

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    — O meio-campo deu um passo à frente, e a entrada de Paredes fez toda a diferença. Paredes teve uma atuação perfeita, trazendo muito mais organização à equipe e permitindo que os outros meio-campistas jogassem com mais liberdade e atacassem a área — publicou o TYC Sports, da Argentina.

    O jornal Olé também ressaltou o desempenho "tremendo" do meio-campista do Boca Juniors. O jogador recebeu nota 10 na partida, junto com Lionel Messi. Segundo o veículo, Paredes controlou o jogo nos momentos decisivos da partida e foi impecável, tanto recuperando a posse quanto construindo jogadas por meio de passes longos.

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    — Ele assumiu o controle nos momentos difíceis, recuperando a posse de bola e distribuindo passes longos em seu estilo característico. Preciso, criou a jogada em que Julián quase empatou com um lançamento longo para Tagliafico, que conectou perfeitamente com a bola no meio da área. No segundo tempo, repetiu a façanha, desta vez encontrando a cabeça do lateral, mas o goleiro frustrou o ataque. Durante esse período, avançou mais e tentou passes em profundidade, além de algumas finalizações diretas, embora estas tenham representado pouco perigo. Com o tempo se esgotando, frustrou um contra-ataque com um desarme cirúrgico que animou a equipe antes do placar de 3 a 2. Uma defesa que lembrou o gol de Dibu contra o Kolo Muani.

    Com a classificação garantida para as quartas de final, Paredes ganha ainda mais força para se manter entre os titulares da Argentina para a sequência da Copa do Mundo. Depois de ser apontado pela imprensa local como um dos grandes responsáveis pela reação diante do Egito, Lionel Scaloni deixou claro que o meia receberá mais oportunidades e que é fundamental para o elenco.

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    — Paredes está disponível e vai jogar. É simples. Não há outra interpretação. Sempre que Leandro mostrou sinais de estar em forma, mesmo quando não estava 100%, ele jogou. Leandro sempre jogou. É um jogador que já conhecemos. Com ele em campo, o time joga diferente. Leandro tem sido o camisa 5 na maioria das partidas. Quando a bola passa por ele, a distribuição é boa, o time se sente confortável e conseguimos alcançar jogadores mais avançados com passes mais verticais. Para nós, ele é um jogador fundamental — afirmou o treinador.

    Agora a Argentina se prepara para enfrentar a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida está prevista para este sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas.

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