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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (04/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 06:00
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Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Copa do Mundo inicia as oitavas de final neste sábado (4), com Canadá, Marrocos, Paraguai e França em campo em busca de uma vaga nas quartas. Além do mata-mata do Mundial, a programação esportiva do dia também conta com quatro partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e um amistoso entre Grêmio e Chapecoense.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 4 de julho de 2026):

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    • 14h – Canadá x Marrocos – CazéTV
    18h – Paraguai x França – CazéTV

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

    Série B

    16h – Criciúma x Sport – Disney+
    16h – Londrina x CRB – RedeTV!, SportyNet e Disney+
    16h – Novorizontino x Atlético-GO – Disney+
    20h – Goiás x Ceará – Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+

    Amistoso de Clubes

    18h – Grêmio x Chapecoense – Gaúcha Esportes

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