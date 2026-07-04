Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (04/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A Copa do Mundo inicia as oitavas de final neste sábado (4), com Canadá, Marrocos, Paraguai e França em campo em busca de uma vaga nas quartas. Além do mata-mata do Mundial, a programação esportiva do dia também conta com quatro partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e um amistoso entre Grêmio e Chapecoense.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 4 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

14h – Canadá x Marrocos – CazéTV

18h – Paraguai x França – CazéTV

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Série B

16h – Criciúma x Sport – Disney+

16h – Londrina x CRB – RedeTV!, SportyNet e Disney+

16h – Novorizontino x Atlético-GO – Disney+

20h – Goiás x Ceará – Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Amistoso de Clubes

18h – Grêmio x Chapecoense – Gaúcha Esportes

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