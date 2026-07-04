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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (04/07)

Quatro seleções entram em campo, sendo os destaques a França e Marrocos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 08:45
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Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros
Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

A Copa do Mundo inicia neste sábado (4) a disputa das oitavas de final com dois confrontos que abrem uma nova fase do torneio. Canadá, Marrocos, Paraguai e França entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final, em uma programação que reúne uma seleção anfitriã, a surpresa da Concacaf, os semifinalistas de 2022 e uma das principais favoritas ao título.

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    Depois de superar a África do Sul nos acréscimos, o Canadá encara Marrocos, que eliminou a Holanda nos pênaltis. Mais tarde, o Paraguai tenta manter viva a campanha surpreendente após despachar a Alemanha, enquanto a França chega embalada por quatro vitórias consecutivas e um dos ataques mais eficientes da competição.

    Confira os jogos deste sábado (4), com horários e onde assistir ao vivo:

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    • 14h – Canadá x Marrocos – CazéTV
    18h – Paraguai x França – CazéTV

    Elenco de Marrocos comemora classificação
    Marrocos eliminou a Holanda da Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza / AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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