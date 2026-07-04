Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (04/07)
Quatro seleções entram em campo, sendo os destaques a França e Marrocos
A Copa do Mundo inicia neste sábado (4) a disputa das oitavas de final com dois confrontos que abrem uma nova fase do torneio. Canadá, Marrocos, Paraguai e França entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final, em uma programação que reúne uma seleção anfitriã, a surpresa da Concacaf, os semifinalistas de 2022 e uma das principais favoritas ao título.
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Depois de superar a África do Sul nos acréscimos, o Canadá encara Marrocos, que eliminou a Holanda nos pênaltis. Mais tarde, o Paraguai tenta manter viva a campanha surpreendente após despachar a Alemanha, enquanto a França chega embalada por quatro vitórias consecutivas e um dos ataques mais eficientes da competição.
Confira os jogos deste sábado (4), com horários e onde assistir ao vivo:
14h – Canadá x Marrocos – CazéTV
18h – Paraguai x França – CazéTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
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