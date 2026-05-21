Copa do Mundo com 66 seleções? Entenda plano de expansão da FIFA para 2030

Após aumentar o número de seleções participantes na Copa do Mundo de 32 para 48 na edição de 2026, a Fifa parece ainda nutrir planos de tornar a competição cada vez maior. Isso porque a entidade estuda a possibilidade de aumentar para 66 o número de países participantes no torneio.

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De acordo com informações do jornal espanhol As, a proposta ganhou força nos bastidores após federações nacionais e a Conmebol se manifestarem de forma favorável à ideia. O aumento de vagas seria uma forma de ampliar a participação de países que não costumam se classificar para a disputa do Mundial.

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Com seleções que raramente participam da competição, a Fifa conseguiria elevar ainda mais o alcance político e econômico do torneio.

A expansão da edição de 2026 servirá como parâmetro para avaliar os impactos esportivos, comerciais e operacionais de contar com mais seleções do que tradicionalmente havia na competição. Com a previsão de lucro recorde, a tendência é que a entidade trate com mais seriedade a possibilidade de uma expansão para 66 países.

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Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

Apesar do avanço das conversas, a proposta ainda não é oficial. A Fifa não iniciou o planejamento da Copa de 2030, processo que só deve acontecer após o fim da edição deste ano. Em contrapartida ao avanço do aumento da quantidade de países na competição, a ideia de realizar uma edição do Mundial de Clubes a cada 2 anos perdeu espaço nos bastidores.

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A Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e México, marcará a estreia do formato com 48 seleções, o maior número de participantes da história da competição. Seleções como Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão serão estreantes na competição nesta edição.

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Em 2030, a Copa terá como sede principal Espanha, Portugal e Marrocos, além de partidas na Argentina, Uruguai e Paraguai, em celebração ao centenário da competição.

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