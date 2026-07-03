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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (03/07)

Argentina, de Messi, entra em campo e defende os 100% de aproveitamento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 09:00
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Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Copa do Mundo dá sequência nesta sexta-feira (3) aos 16-avos de final com mais três confrontos que definem classificados às oitavas de final. Austrália, Egito, Argentina, Cabo Verde, Colômbia e Gana entram em campo em mais um dia decisivo do mata-mata do Mundial.

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    A programação reúne uma das grandes favoritas ao título e seleções que chegam embaladas por campanhas marcantes na fase de grupos. A Argentina tenta manter os 100% de aproveitamento diante da surpreendente Cabo Verde, enquanto Austrália e Egito abrem a rodada em um duelo equilibrado. Mais tarde, a Colômbia encara Gana para confirmar a boa campanha construída na primeira fase. Veja onde assistir aos jogos da Copa abaixo.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta sexta-feira (3), com horários e onde assistir ao vivo:

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    • 15h – Austrália x Egito – CazéTV, Globo e Sportv
    19h – Argentina x Cabo Verde – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    22h30 – Colômbia x Gana – CazéTV

    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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